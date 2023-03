Concorso Ministero della Giustizia 2023, al via 13.000 assunzioni: requisiti e come fare domanda. E’ ufficiale, sono in arrivo nuovi concorsi pubblici per entrare a lavorare all’interno del Ministero della Giustizia. Un piano di 13.000 assunzioni, che prevederà vari ruoli ministeriali all’interno della struttura. Quindi, per chi ha l’interesse a lavorare nella Pubblica Amministrazione, c’è solo un consiglio da dare: tenete d’occhio la Gazzetta Ufficiale.

Il concorso per il Ministero della Giustizia

Bisognerà seguire gli aggiornamenti della Gazzetta Ufficiale, con questa almeno fino al 31 maggio 2023, oltre poi al portale InPa, che menzioneranno tutti i concorsi per il Ministero della Giustizia. Il numero elevato di assunzioni all’interno di questa realtà ministeriale, è dovuta per diverse ragioni. Anzitutto, assumere giocando sul fattore del turnover nelle pubbliche amministrazioni. Secondo dato, non da meno, quello di rispettare i piani rigidi del PNRR.

Il nuovo concorso al Ministero della Giustizia sarà riservato a persone laureate, che avranno ruoli contabili all’interno della pubblica amministrazione. Ma nei prossimi mesi usciranno altri bandi per lo stesso Ministero, che riguarderà le seguenti figure:

8.250 addetti ufficio processo, area III, F1;

1.400 operatori giudiziari, area II, F1;

1.092 unità di personale amministrativo non dirigenziale da destinare all’Uepe;

1.000 unità di personale appartenente all’area II, fascia economica F2;

418 funzionari UNEP (Ufficio Unico Notificazioni, Esecuzioni e Protesti);

286 funzionari tecnici, area III, F1 (50 contabili, 45 statistici, 100 informatici, 91 tecnici, architetti e ingegneri);

107 funzionari contabili DAP, area III, F1;

63 assistenti contabili area II, F2;

63 assistenti informatici area II, F2.

Un’occasione quindi che non va persa tra i giovani, che dovranno prendersi l’abitudine di guardare gli aggiornamenti della Gazzetta Ufficiale e non confidare solamente nella notizia di giornale. In tal senso, in un momento dove oltretutto sono limitate le assunzioni, il bando al Ministero della Giustizia si rivela come una boccata d’aria per molti giovani. Quindi preparatevi con i libri per il concorso, questa è un’occasione che non va persa.