Concorso Asmel 2023, bando in scadenza il 22 marzo: come inviare la domanda

Concorso Asmel 2023. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 7 marzo il bando concorsuale volto alla formazione delle graduatorie di idonei per l’assunzione nei Comuni e negli enti locali in tutte le regioni italiane. Come da prassi, le domande di partecipazione vanno inviate – in via esclusivamente telematica sull’apposita piattaforma – entro 15 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero entro il prossimo 22 marzo. Ma quali sono i requisiti per inoltrare l’istanza? Ecco cosa sapere.

Cosa sapere in vista del concorso Asmel 2023

Asmel è l’associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali. Associazione che riunisce 4mila Comuni italiani occupandosi, inoltre, di raccogliere in un’unica e veloce procedura le selezioni per le esigenze future dei Comuni associati. Oggetto de maxi concorso è la selezione dei candidati che verranno poi inseriti nella graduatorie permanenti di coloro che sono ritenuti ‘idonei‘ e dalle quali attingono poi i comuni associati. Nella fattispecie, il concorso prevede due procedure: una volta alla creazione di 16 nuovi profili di categoria B, C e D, con vari titoli di studio e la seconda per l’aggiornamento delle graduatorie dei profili professionali già esistenti, frutto del concorso precedente (Asmel 2022). Per quel che riguarda la creazione dell’elenco dei candidati ritenuti idonei, va detto ch’essi resteranno nella graduatoria per tre anni o fino al momento dell’assunzione a tempo indeterminato. Infatti, gli elenchi sono validi per tre anni e vengono aggiornati costantemente. Ma quali sono i profili e i titoli di studio richiesti?

Profili e titoli di studio richiesti

Ecco quali sono i profili professionali richiesti:

Istruttore Direttivo/Funzionario Farmacista – Cat. D,

Istruttore Direttivo/Funzionario Tecnico Ingegnere Ambientale, Cat. D,

Istruttore Direttivo/Funzionario Avvocato, Cat. D,

Istruttore Direttivo/Funzionario Psicologo, Cat. D,

Istruttore Direttivo Comunicazione e Gestione Eventi, Cat d

Istruttore Turistico – Cat. C,

Istruttore Comunicazione – Cat. C,

Istruttore Contabile – Cat. C,

Messo notificatore – Cat. B,

Collaboratore amministrativo – Cat. B,

Collaboratore tecnico giardiniere – Cat. B,

Collaboratore tecnico elettricista – Cat. B,

Collaboratore tecnico falegname – Cat. B,

Collaboratore tecnico muratore – Cat. B,

Collaboratore tecnico idraulico – Cat. B,

Autista Scuolabus – Cat. B.

Ecco invece i titoli di studio necessari per partecipare al concorso Asmel 2023: