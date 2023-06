Concorso Agea 2023 per funzionari: bando, requisiti e come fare domanda

Ben due i concorsi indetti da Agea e 40, in totale, i posti disponibili. L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, con sede a Roma, è alla ricerca di 40 funzionari da inserire, con contratto full time a tempo indeterminato: 25 i posti per quelli con formazione informatica, 15 per i funzionari con formazione amministrativa.

Concorso Agenzia delle Entrate 2023: bando, requisiti e prove, ecco come partecipare

Bandi di concorso Agea 2023, quali sono i requisiti

L’Agea, che ha sede nella Capitale, si occupa di erogazioni di aiuti, contributi e premi, tutti a sostegno della produzione agricola dei Paesi dell’Unione Europea. E ora è alla ricerca di 40 persone da assumere, a tempo indeterminato. Prima di inviare la domanda, però, è bene conoscere tutti i requisiti. Oltre alla cittadinanza italiana o europea, l’idoneità fisica e il godimento dei diritti civili e penali, i candidati dovranno rispettare dei requisiti, per entrambi i bandi. Per chi si candida come funzionario con formazione informatica, è richiesta una laurea triennale o magistrale in questi classi:

Ingegneria dell’informazione

Scienze dell’economia e della gestione aziendale

Scienze e tecnologie informatiche

Scienze economiche

Scienze matematica

Statistica

Fisica

Informatica

Ingegneria dell’Automazione

Ingegneria della Sicurezza e delle Telecomunicazioni

Ingegneria Elettronica

Ingegneria Gestionale

Ingegneria Informatica

Matematica

Scienze statistiche e in finanza

Scienze dell’Economia e scienze economico-aziendali

ogni altro titolo equipollente.

Per chi, invece, ha intenzione di provare a diventare funzionario amministrativo servirà la laurea in:

Filosofia

Lettere

Scienze dei servizi giuridici

Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione

Scienze dell’economia e della gestione aziendale

Scienze della comunicazione

Scienze economiche

Scienze politiche e delle Relazioni internazionali

Sociologia

laurea specialistica o magistrale in una qualunque delle classi di lauree di possibile equiparazione.

Come presentare la domanda per i due bandi

La domanda dovrà essere presentata entro (e non oltre) il 10 luglio 2023 tramite il portale inPa. Per accedere bisognerà autenticarsi tramite Spid, Cie, Cns o Eidas. Una volta dentro, bisognerà inviare la candidatura a seconda dei concorsi e versare la quota di partecipazione di circa 10 euro.

CLICCA QUI PER I BANDI

Come funziona, quali sono le prove

In base alle domande che arriveranno, l’Agea avrà modo di fare una prova preselettiva, che consisterà in domande a risposta multipla. Per quanto riguarda la selezione, invece, questa avverrà tramite due prove scritte e un esame orale. Nel dettaglio:

la prima prova scritta sarà con domande risposta aperta per verificare le conoscenze tecniche e analitiche

la seconda prova scritta servirà per risolvere un caso pratico

l’esame orale sarà un colloquio per verificare le conoscenze delle materie d’indirizzo.

Gli aspiranti funzionari amministrativi dovranno essere preparati sul diritto costituzionale, civile, sulla politica agricola, sulla contabilità e sulla normativa del lavoro. Quelli che, invece, ambiscono a un posto di funzionario informatico, dovranno sapere tutto sulla gestione dei dati, sulla sicurezza e sull’nformatica.