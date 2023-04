Concorso Agenzia delle Entrate 2023: profili richiesti, requisiti e come candidarsi

Lavoro. La crisi del mercato del lavoro, in Italia, non ne vuol sapere di retrocedere. Ma nell’aria c’è qualche opportunità di impiego da non lasciarsi sfuggire, per tutti coloro che sono alla ricerca di un lavoro stabile, ben remunerato e che aspirano al posto fisso. Ecco il nuovo concorso di assunzione indetto dall’Agenzia delle Entrate per il 2023. Continuate a leggere per tutti i dettagli.

Concorso Agenzia delle Entrate 2023: le figure ricercate

Tempo di concorsi. E assunzioni. Così, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato proprio in queste ultime ore l’assunzione di ben 10.000 unità di personale, per diversi profili professionali. Le nuove figure lavorative da inserire saranno ricercate attraverso l’erogazione di quattro bandi diversi, tra cui uno previsto per il mese di giugno. Nel dettaglio si tratta di un concorso che punta a chiudere il piano di assunzioni relativo al 2022, prima di procedere con la maxi-assunzione di nuove unità, entro il 2024. Ecco, invece, i posti a disposizione e le figure ricercate (tutti i posti saranno a tempo indeterminato):

130 funzionari tecnici;

13 assistenti per la provincia di Bolzano;

2500 funzionari (primo bando);

1644 funzionari (secondo bando);

60 assistenti informatici;

3900 funzionari autorizzati con la Legge di Bilancio.

Oltre a ciò, sono previsti anche ulteriori bandi integrativi, per i seguenti posti:

3334 funzionari (suddivisi in più procedure);

20 funzionari informatici;

1000 assistenti.

Requisiti per il bando di selezione

Per quanto riguarda i requisiti necessari, bisognerà aspettare i singoli bandi, perché ovviamente cambieranno in base al tipo di lavoro per cui ci si candida. Per fare qualche previsione, possiamo dire che , per il ruolo di funzionari tecnici, sarà necessario essere in possesso del titolo di Laurea e dell’iscrizione alla sezione A dell’Albo di Ingegnere o di Architetto. Mentre per chi è in possesso del diploma, sarà possibile partecipare per la selezioni degli assistenti nella provincia di Bolzano, gli assistenti informatici e le altre selezioni per la figura di assistente.

Concorsi Agenzia delle Entrate 2023: le prove

Le procedure di selezione che saranno esposte nel dettaglio attraverso la regolamentazione dei bandi, potranno prevedere le seguenti fasi:

Prova oggettiva attitudinale con l’obiettivo di misurare le competenze trasversali attraverso la somministrazione di un test;

con l’obiettivo di misurare le competenze trasversali attraverso la somministrazione di un test; Prova oggettiva tecnico professionale, con l’obiettivo di valutare le conoscenze tecniche dei candidati nelle materie previste dai relativi bandi di concorso, probabilmente con quesiti a risposta multipla;

con l’obiettivo di valutare le conoscenze tecniche dei candidati nelle materie previste dai relativi bandi di concorso, probabilmente con quesiti a risposta multipla; Tirocinio teorico pratico integrato da una prova finale orale.

Come iscriversi alle selezioni

Come anticipato, per tutti i dettagli aggiuntivi bisognerà attendere l’uscita ufficiale dei singolo bandi di concorso, che avverrà verosimilmente entro il mese di giugno. Una cosa è certa: la domanda dovrà essere inviata, in via telematica, sul portale dei concorsi dell’Agenzia delle Entrate, tramite Spid o PEC.