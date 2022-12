Concorso Autorità nazionale anticorruzione: bando, come candidarsi e requisiti

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il concorso per l’Autorità nazionale anticorruzione. Il bando concorsuale è volto alla ricerca di 20 figure professionali per il ruolo di funzionario. La tipologia contrattuale è a tempo indeterminato mentre il limite ultimo per inoltrare la domanda è previsto per il 5 gennaio del 2023. Cerchiamo adesso di capire quali sono i requisiti per candidarsi e come fare per inoltrare la domanda.

Concorso Autorità nazionale anticorruzione: figure professionali e requisiti

Venti le figure professionali ricercate, così ripartite: 12 funzionari giuridici- amministrativi e 8 funzionari in analisi economico- statistica. Ma quali sono i requisiti richiesti per poter inoltrare la domanda? Come in ogni concorso pubblico anche per quello relativo all’Autorità nazionale anticorruzione è richiesto il possesso della Cittadinanza Italiana e un’età non inferiore ai 18 anni. Tali requisiti devono essere posseduti al momento di inoltro della domanda. Di seguito gli ulteriori requisiti richiesti per l’ammissione al concorso:

godimento di diritti civili e politici;

idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni;

non essere stati destituiti dall’ impiego presso una pubblica amministrazione;

buona condotta e qualità morali;

non avere condanne penali;

regolare posizione rispetto agli obblighi di leva;

possesso di specifici titoli di studio a seconda della posizione per la quale ci si candida.

I titoli di studio

Per quel che riguarda quest’ultimo punto, per la posizione di funzionario giuridico-amministrativo è richiesta una laurea in giurisprudenza o scienza della politica mentre per la posizione di funzionario di analisi statistico-matematica è richiesta una laurea magistrale in Scienze dell’Economia, Finanza, Statistica oppure Matematica e Fisica.

Concorso Autorità nazionale anticorruzione: come presentare domanda

La scadenza del bando è fissata al 5 gennaio del 2023. L’istanza invece va inoltrata con credenziali Spid, Cie, Cns o eldas all’indirizzo https://www.inpa.gov.it previa iscrizione online la quale consentirà poi l’inoltro della domanda. Va infine ricordato che per poter partecipare al bando il candidato deve possedere un indirizzo di posta elettronica certifica, Pec, e versare la quota di iscrizione e partecipazione al concorso che è pari a 10 euro.