Concorso Guardia di Finanza, bando da 1.410 posti: basta il diploma, come candidarsi

Molti lo attendevano da tempo, ma ora il momento è finalmente arrivato perché ieri è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il bando della Guardia di Finanza, che è finalizzato al reclutamento di allievi finanzieri. I posti messi a disposizione sono 1.410, ma ci sono dei requisiti e delle scadenze, come sempre, da rispettare.

Quali sono i requisiti per partecipare al Concorso della Guardia di Finanza

Chi ha intenzione di presentare la domanda, forse, si sta chiedendo: quali sono i requisiti? In realtà, possono partecipare al concorso per allievi finanzieri tutti i cittadini italiani, quelli che alla data di scadenza del termine (2 gennaio) hanno compiuto 18 anni e non hanno superato il 26esimo anno se appartenenti alle forze dell’ordine come volontari. Non devono aver superato i 24 anni di età, invece, tutti gli altri cittadini. Tra i requisiti, poi, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Come e quando fare domanda

La domanda, che potrà essere inoltrata fino al 2 gennaio del 2023 (e fino alle 12) andrà inviata telematicamente. Bisognerà collegarsi al sito concorsi.gdf.gov.it e selezionare il concorso dedicato: per accedere, però, serviranno le credenziali SPID o CIE. Poi bisognerà inserire i dati anagrafici e un account di posta elettronica certificata PEC. Il candidato dovrà anche dichiarare:

il contingente (ordinario o mare con relativa specializzazione) per il quale intende concorrere;

intende concorrere;

se intende concorrere per i posti riservati ai possessori dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, precisando – in tal caso – gli estremi e il livello del titolo posseduto nonché la lingua (italiana o tedesca) nella quale intende sostenere la prevista prova scritta di preselezione;

lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a carico.

Quali sono le prove

Come si legge sul bando, lo svolgimento del concorso comprende:

prova scritta di preselezione, consistente in un questionario a risposta multipla di

cultura generale: saranno 90 le domande tra conoscenze di abilità logico-matematiche, grammatica italiana, nozioni di storia, educazione civica e geografia;

prove di efficienza fisica, che consisteranno in salto in alto, corsa piana 1000 m, piegamenti sulle braccia;

accertamento dell’idoneità psico-fisica;

accertamento dell’idoneità attitudinale;

accertamento dell’idoneità al servizio “Anti Terrorismo e Pronto Impiego

(A.T.P.I.)”, solo per i candidati che concorrono per i relativi posti;

(A.T.P.I.)”, solo per i candidati che concorrono per i relativi posti; valutazione dei titoli.

Al termine, come sempre, verrà pubblicata una graduatoria finale di merito con tutti i punteggi accumulati dai candidati. Chi riesce a passare tutti gli step verrà ammesso al corso di formazione come allievo finanziere e percepirà già lo stipendio.