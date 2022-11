Concorso Formez Pa, si cercano 50 persone da assumere a Roma: requisiti e come candidarsi

Formez Pa ha indetto un bando di concorso per l’assunzione di 50 dipendenti nella sede romana. Il centro di servizi per l’ammodernamento della Pubblica amministrazione prevede di arruolare personale con contratto a tempo determinato, I requisiti sono vari a seconda del ruolo da andare a ricoprire sono richiesti diplomati o laureati.

Assunzioni di diplomati e laureati

I candidati devono presentare domanda così come stabilito da Formez Pa, entro il 15 dicembre prossimo. Per 50 unità da assumere è previsto che 25 siano diplomati e 25 siano laureati, i primi avranno un inquadramento B1 ossia mansioni di supporto tecnico segretariale e preparazione di eventi. Per la laurea triennale si accede al profilo C1 per la gestione e il monitoraggio dei progetti. Occorre poi essere in possesso dei requisiti generali: cittadinanza italiana o dell’Ue, diritti civili e politici, diritto all’elettorato attivo, non essere stati dichiarati decaduti da precedente impiego, non avere condanne penali.

La domanda di partecipazione come va formulata

La domanda deve essere fatta con procedura telematica sul portale Formez, è necessario anche essere in possesso della fotocopia del proprio documento di identità. La firma deve essere digitale. Ogni candidato avrà un codice di identificazione univoco. L’esito delle graduatorie verranno rese note con 5 giorni di anticipo dalle prove.

Prova tecnica

È prevista una prova tecnica di 50 quesiti; ma se per il profilo B1 è richiesta la conoscenza di Office 365, piattaforme di collaborazione come Teams, gestione documentale e archiviazione digitale, logica, lingua inglese; per il profilo C1 invece è prevista la conoscenza di diritto costituzione e la conoscenza del funzionamento delle pubbliche amministrazioni oltre al ragionamento logico matematico.

Al profilo B1 possono accedere i diplomati con voto superiore a 54/60 o 85/100; al profilo C1 i laureati con votazione superiore a 100/110. Seguirà poi un colloquio.