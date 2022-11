Amadori assume 700 persone, dagli ingegneri ai magazzinieri: come candidarsi

Il gruppo Amadori assume 700 persone da inserire in tutti i siti principali della filiera integrata. L’azienda cerca persone di ogni livello professionale, da ingegneri legati alla manutenzione, a magazzinieri, ma anche a figure tecniche, di marketing e commerciali. Proprio a seguito di questa campagna di assunzioni così massiccia, Amadori ha ristrutturato la sezione ‘Lavora con noi’ sul sito della ditta, nella quale è possibile verificare tutte le posizioni libere alle quali si può inviare la propria candidatura. Per meglio far comprendere a quanti vogliano entrare a far parte della ‘famiglia’ Amadori, c’è anche una sezione con una serie di informazioni integrative tra le quali anche interviste a dipendenti per raccontare qual è l’offerta professionale dell’azienda.

Il progetto di sviluppo dell’Azienda

“Il gruppo Amadori dà lavoro oggi a quasi 9.500 persone, di cui 51% donne e il 49% uomini, in rappresentanza di oltre 80 nazionalità differenti: una comunità varia e integrata, che rappresenta la nostra forza ed esprime al meglio i valori aziendale -, ha dichiarato Flavio Amadori, presidente di Amadori S.p.A -. Investiamo da anni nella formazione professionale, attraverso la nostra Amadori Academy che, nel solo 2021, ha erogato oltre 54 mila ore di formazione ad ogni livello. Continueremo a investire in questo ambito strategico per tutti i dipendenti. Il nostro obiettivo è crescere insieme alle nostre persone”.

Il gran numero di assunzioni è in linea con il progetto di sviluppo e di crescita di Amadori che ha come obiettivo il raggiungimento di 2 miliardi di fatturato entro il 2027.