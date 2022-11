Roma, si cercano bidelli e assistenti scuolabus: in quali Municipi e come fare domanda

Le scuole di Roma cercano nuovi bidelli e assistenti per i gli scuolabus, col nuovo personale che andrebbe a lavorare presso una cooperativa attiva in sette Municipio capitolini. L’offerta farebbe lavorare gli operatori all’interno di diversi istituti scolastici romani, con l’offerta di lavoro accessibile anche per quelle persone in possesso solamente del diploma di scuola media. A occuparsi delle candidature, sarà la filiale romana dell’Agenzia del Lavoro, Etjca SpA.

L’offerta di lavoro su Roma per bidelli e assistenti scuolabus

A occuparsi delle candidature che saranno inviate, sarà l’ente di Etjca Spa, l’Agenzia per il Lavoro filiale di Roma Galati. Sono infatti loro a ricercare candidati per un’azienda leader nella sfera dei Multiservizi. Già da qualche giorno è partita la ricerca del personale, cone le nuove risorse che saranno inserite nel II, III, VI, VII, XI, XII e XV Municipio della Capitale. Le mansioni richieste agli operatori assunti, saranno: assistenza sugli scuolabus; attività di bidellaggio; attività di pulizia e riordino degli istituti scolastici in cui operano.

I posti di lavoro saranno assegnati all’interno degli istituti scolastici menzionati, che vedranno operativi i nuovi lavoratori in queste zone della Capitale:

II Municipio (Villaggio Olimpico, Parioli, Flaminio, Salario, Trieste, Villa Borghese, Villa Ada, Nomentano, San Lorenzo, Universita’, Verano);

III Municipio (Monte Sacro, Val Melaina, Fidene, Serpentara, Conca D’oro, Casal Boccone, Tufello, Settebagni, Bufalotta);

VI Municipio (Torre Maura, Giardinetti – Tor Vergata, Acqua Vergine, Lunghezza, Torre Angela, Borghesiana);

VII Municipio (Torrespaccata, Tuscolana, Tor Fiscale, Appio, Don Bosco, Latino, Quarto Miglio, Osteria Del Curato, Romanina, Gregna, Morena, Ciampino);

XI Municipio (Marconi, Portuense, Pian Due Torri, Trullo, Magliana, Corviale, Ponte Galeria);

XV Municipio (Tor Di Quinto, Giustiniana, Acquatraversa, Tomba Di Nerone, Grotta Rossa, La Storia, Prima Porta, Labaro, Cesano, Martignano, Foro Italico).

L’orario di lavoro sarà analogo a tutti gli altri istituti scolastici dove si assumono operatori con part time a 15 ore settimanali dal lunedì al venerdì, con tre 0re giornaliere in turnazione spezzata e con possibilità di svolgere ore supplementari. L’inquadramento contrattuale sarà CCNL Multiservizi, con 4 mesi iniziali di contratto e possibilità di proroga fino a giugno 2023. L’offerta di lavoro è rintracciabile a questo link: https://career.etjca.it/jobs.php?lan=it&keyword=Bidellaggio&source=