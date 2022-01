Alessandro di Uomini e Donne: chi è, età, che lavoro faceva, Pinuccia

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con il dating show Uomini e Donne, che da sempre appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Quest’anno un cavaliere in particolare, il 91enne Alessandro, sta facendo simpatia e sta incuriosendo sempre di più il pubblico, soprattutto per la sua conoscenza con la vivace Pinuccia. Ma conosciamolo meglio!

Alessandro di Uomini e Donne Trono Over: chi è, quanti anni ha e che lavoro faceva

Alessandro è un nuovo cavaliere del parterre maschile di Uomini e Donne, spesso al centro dello studio. Ha 91 anni, viene dal Salento e ha sempre lavorato come sarto. Di lui sappiamo che adora Vasco Rossi, che conosce a memoria tutte le sue canzoni e che è ancora poco pratico con il telefono, ma ha tutte le intenzioni di imparare per stare al passo con i tempi.

Alessandro e Pinuccia di Uomini e Donne

Alessandro e Pinuccia hanno iniziato a conoscersi, ma inizialmente come semplici amici. Eppure, tra un’esterna e l’altra, un gelato e una chiacchiera, Pinuccia sembra interessata ad Alessandro. Dal canto suo, il 91enne dice di non “aver sentito le campane”. Insomma, non è scoccata nessuna scintilla. Ma sarà davvero così?