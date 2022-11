Michela, chi è la nuova corteggiatrice di Alessandro a Uomini e Donne: età, che lavoro faceva

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne. Al centro dello studio Alessandro, il cavaliere pugliese del trono Over di 90 anni, che dopo aver archiviato la relazione con Pinuccia ha deciso di mettersi in gioco. E di conoscere nuove dame. Per lui, in studio, anche Michela, una bellissima donna che si porta alla grande i suoi anni.

Cosa sappiamo su Michela del Trono Over

Michela, una bellissima donna, ha 80 anni e viene da Milano. Sappiamo che è divorziata e che ha avuto una relazione durata 33 anni: l’uomo è morto all’età di 80 anni e lei ora, a distanza di tempo, ha deciso di rimettersi in gioco. “Mi piaci molto, sei corretto, sei una persona educata e fine, sei un vero signore” – ha detto Michela, che si è presentata al centro dello studio. Nulla, però, sulla sua sfera professionale, sicuramente impareremo a conoscerla meglio a Uomini e Donne.

Michela ha ricevuto tantissimi complimenti, soprattutto dall’opinionista Tina. Lei, infatti, dimostra molti meno anni: se li porta benissimo. Ha raccontato di non amare il caffè, di preferire il thè e di andare in palestra.

La conoscenza con Alessandro

Alessandro ha deciso di conoscere meglio Michela. Come reagirà Pinuccia? I due hanno ballato insieme, al centro dello studio, sulle note di Vasco Rossi, il cantante preferito del trono Over. Nascerà l’amore?