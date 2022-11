Trenitalia assume macchinisti e tecnici: requisiti e come candidarsi

Trenitalia assume macchinisti e tecnici, ecco quali sono i requisiti richiesti e come fare per candidarsi. La selezione arriva dalla Regione Toscana e si tratta di una proposta molto allettante in quanto è dedicata a tutti coloro che sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e non richiesta una precedente esperienza nel ruolo.

Ferrovie dello Stato assume in tutta Italia: come inviare la domanda, requisiti

Trenitalia assume: requisiti e scadenza della domanda

Ma quali sono i requisiti necessari per inoltrare la propria candidatura? E qual è il termine ultimo per l’invio delle domande? Cerchiamo adesso di fare chiarezza in merito. Per quel che riguarda il primo punto ovvero i requisiti, è necessario avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni; essere in possesso del diploma di scuola superiore con uno tra i seguenti indirizzi di studio: Elettronica ed elettrotecnica, Manutenzione ed Assistenza Tecnica, Informatica e telecomunicazioni, Meccanica, Meccatronica ed Energia, Trasporti e Logistica, Liceo Scientifico, Liceo Scientifico — opzione scienze applicate oppure liceo scientifico sezione ad indirizzo sportivo. L’ultimo requisito richiesto è la residenza della Regione Toscana. Per quel che riguarda invece la scadenza, il limite ultimo per inoltrare la domanda è fissato per il prossimo 20 novembre.

Come fare per candidarsi?

Inoltrare la candidatura è semplice: basta andare direttamente sul sito di Ferrovie dello Stato e navigare nella sezione dedicata alle offerte di lavoro nella sezione trasporti e selezionare l’annuncio ‘Trenitalia macchinisti Toscana’. Una volta trovato l’annuncio, cliccare sul tasto ‘candidati’ ed effettuare la registrazione al portale; solo previo quest’ultima sarà infatti possibile inviare la domanda. La scadenza dell’offerta lavorativa è fissata per il 20 novembre dunque, coloro che fossero interessati devono affrettarsi.