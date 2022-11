Concorso Atac per ‘reclutare’ autisti: oltre 2.000 candidati per 350 posti

Concorso Atac. Un vero e proprio successone per il concorso Atac messo in atto per reclutare nuovi autisti che dovranno inevitabilmente cimentarsi con le selvagge strade romane – se assunti – a bordo dei loro mezzi pesanti adibiti al trasporto persone. Un lavoro difficile, delicato e dalla grande responsabilità. Ma, nonostante questo, c’è stato negli ultimi giorni un vero e proprio boom di richieste per potersi mettere alla prova in questo mondo professionale. Di fatto, secondo il resoconto ufficiale di Atac, sarebbero oltre 2000 i candidati che si sono iscritti al concorso per diventare autista Atac a Roma. Considerando i concorsi passati, certamente si tratta di numeri da record per questa nuova campagna di assunzioni destinata a contrattualizzare 350 nuovi autisti che Atac assumerà nel biennio 2023/2024. Dunque oltre 2.000 iscritti per una contrattualizzazione pronta solamente per 350 posti, sarà una bella sfida quella che attende i candidati nel prossimo futuro.

Le prove psicoattitudinali

Parte delle prove per poter entrare a far parte del mondo Atac si sono già svolte negli ultimi giorni: in particolare, le prime prove sono andate in scena per gli oltre 2.000 candidati nelle giornate di mercoledì e giovedì scorso al Centro Congressi Auditorium della Tecnica all’Eur. Qui, i candidati si sono cimentati e confrontati con le cosiddette prove psicoattitudinali. Ma non è di certo finita qua, perché il processo di selezione è lungo e complesso, reso ancora più tale dal grande numero di iscritti, come dicevamo, al concorso Atac. Nelle prossime settimane, le selezioni continueranno senza remore con ulteriori test e prove. Sui suoi canali ufficiali, scrive Atac: ”Le numerosissime candidature testimoniano che il piano di rilancio di Atac è sulla strada giusta. Buona fortuna a tutti!”