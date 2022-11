Autista Atac gioca al Gratta e Vinci al volante: sospeso dal servizio e dalla paga

E’ stato sospeso dal servizio e dalla paga l’autista colto sul fatto mentre usava i “Gratta e Vinci” mentre era alla guida del bus. L’uomo, conducente della linea 3, mentre faceva il suo percorso ha tirato fuori un tagliando delle lotterie istantanee e ha iniziato a grattarlo.

Eppure avrebbe dovuto sapere che l’occhio del “grande fratello”, ovvero qualcuno che lo avrebbe ripreso, lo avrebbe “punito”, pubblicando le immagini. E infatti il video ha fatto il giro del web, facendo scatenare la rabbia e, contemporaneamente, l’ironia. Nel contempo, è arrivata la “sentenza” da parte dell’azienda. Atac, infatti, ha individuato subito il proprio dipendente.

Sospensione dello stipendio e del servizio

“Come avvenuto in casi precedenti di guida sregolata, anche l’autista bus ripreso mentre gratta un biglietto delle è stato individuato e sospeso dalla guida e dalla paga – fa sapere infatti l’azienda attraverso una nota – ATAC procede nel percorso di rigore verso comportamenti non consoni con il servizio pubblico che è tenuta a garantire”.

Questo non è l’unico episodio in cui gli autisti non si limitano alla semplice guida. Visione di partite di calcio, invio di messaggi in chat, telefonate: ormai l’elenco è lunghissimo. Ma le giocate alle lotterie istantanee mancavano…

I precedenti

Quindi ricapitoliamo: fin qui abbiamo l’autista intento a chattare mentre si trovava alla guida; il caso eclatante del mese scorso quando un conducente era stato immortalato mentre era intento a guardare la partita della Lazio in Europa Lague, quindi l’amante dei film immortalato mentre vedeva un film. E oggi il caso del “Gratta & Vinci“. La domanda quindi sorge spontanea: qual è sarà il prossimo episodio? Staremo a vedere.