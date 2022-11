Roma, autista ATAC col Gratta e Vinci al volante. L’ironia web: “Diteci quando ne vedete uno che guida e basta”

Si allunga l’elenco dei comportamenti scorretti (e pericolosi) dei conducenti Atac in servizio a Roma. Dopo le chat, il film e le partite di calcio ecco l’amante dei “Gratta&Vinci“, sempre rigorosamente mentre il mezzo è in movimento. Nel nuovo video pubblicato stamattina da Repubblica, si vede il conducente ‘grattare’ il tagliandino mentre prosegue nel suo percorso. A riprenderlo un passeggero.

Il video del conducente ATAC con il gratta e vinci alla guida

La persona a bordo del mezzo (della linea 3, ndr) che ha assistito alla scena racconta: “Sono salito a Piazza Albania e alla fermata successiva l’autista ha controllato un primo Gratta e Vinci, poi ne ha preso un altro all’altezza del MIUR“. “L’autista era più attento ai biglietti che alla strada – commenta il passeggero – per questo ho girato il video. Tra l’altro eravamo vicini al capolinea e lì avrebbe avuto tutto il tempo per grattarli in tranquillità”.

I precedenti

Quindi ricapitoliamo: fin qui abbiamo l’autista intento a chattare mentre si trovava alla guida; il caso eclatante del mese scorso quando un conducente era stato immortalato mentre era intento a guardare la partita della Lazio in Europa Lague, quindi l’amante dei film immortalato mentre vedeva un film. E oggi il caso del “Gratta & Vinci“. La domanda quindi sorge spontanea: qual è sarà il prossimo episodio? Staremo a vedere.

L’ironia del web

Intanto il popolo della rete ha iniziato a commentare in modo sarcastico l’ennesimo episodio relativo a conducenti Atac intenti a fare altro durante il proprio turno di lavoro. “A questo punto scrivete un articolo quando vedere un conducente che guida e basta“, è uno dei commenti più ricorrenti. ” “Eventi come questo danneggiano tutta l’Azienda – aveva puntualizzato l’ATAC dopo il caso del conducente beccato alla guida mentre guardava il film – con il rischio che il comportamento corretto della maggior parte degli11 mila dipendenti (e su questo ci siamo espressi stamattina anche noi) venga inquinato da pochi irresponsabili. Per questo ATAC non tollererà e non giustificherà in alcun modo condotte non in linea con i corretti principi del servizio pubblico che è tenuta a svolgere”. Purtroppo però il monito dell’Azienda non sembra essere stato ascoltato: vedremo dunque se, come avvenuto nei casi precedenti, sarà scelta la linea dura e verranno presi provvedimenti anche contro questo autista.

