Roma, autista Atac chatta mentre guida, il passeggero: “Altissimi standard”

È stato ripreso mentre era al cellulare proprio mentre stava guidando un autobus di linea dell’Atac. Un video che il passeggero ha fatto girare sui social mettendoci come dichiarazione a corredo: “Altissimi standard”.

Il video sta diventando virale, anche perché non è la prima volta che un conducente Atac viene “beccato” alla guida mentre usa il cellulare, basti ricordare uno degli ultimi che guidava buttando un occhio al cellulare per vedere la sua squadra del cuore giocare.

Ripreso a chattare mentre guida l’autobus

In quest’ultima occasione, invece, l’autista è stato ripreso mentre chattava al cellulare. In ogni caso una condotta contro legge che, come da ultimo pronunciamento della Cassazione, prevede il licenziamento, non solo la sospensione, così come riportato da Il Messaggero, che ha ripercorso la vicenda di un autista in Austria per lavoro che ha provocato un incidente.

Il conducente ha provocato un tamponamento per il quale gli è stata riconosciuta la colpa grave e il conseguente licenziamento. A nulla è valso il tentativo di impugnare il provvedimento della ditta.