Roma, non solo chat e partite: autista Atac guarda il film alla guida, ecco il video

Partite di calcio e messaggi in chat. Ora pure il film. Si allunga l’elenco dei comportamenti deprecabili alla guida dei bus Atac a Roma da parte dei conducenti dell’azienda con l’ultimo episodio registrato stamattina, lunedì 24 ottobre 2022. Un autista è stato infatti sorpreso da un passeggero intento a guardarsi un bel film.

Il video del conducente Atac che guarda il film alla guida

Il filmato, così come le foto, stanno facendo rapidamente il giro dei social. La linea incriminata è la “32” che serve la zona di Prati. “Stamattina sul 32 il conducente, da un piccolo schermo posto alla sua estrema sinistra, durante la guida s’è guardato un film. Ho ripreso vari minuti di questo spettacolo, li posto per far conoscere al mondo la vergogna romana”, scrive il passeggero su Twitter.

Leggi anche: Roma, autista Atac si addormenta alla guida e va a sbattere: paura per i passeggeri

I precedenti

Quello del film è, come detto in apertura, soltanto l’ultimo episodio di una lunga serie. Qualche giorno fa, a questo proposito, vi avevamo parlato dell’autista intento a chattare sempre mentre si trovava alla guida; oppure il caso eclatante del mese scorso quando un conducente era stato immortalato mentre era intento a guardare la partita della Lazio in Europa Lague. E oggi dunque a questa lista si aggiunge anche il film.

Leggi anche: Roma, si masturbava alla guida dell’autobus con i passeggeri a bordo: per errore invia i video nella chat dei colleghi

Non solo episodi negativi

Adesso chiaramente l’Azienda sarà chiamata a prendere provvedimenti. Ovviamente, è bene precisare, quanto accaduto stamattina non intacca la professionalità di chi invece, al contrario, svolge correttamente il proprio mestiere. Distinguendosi talvolta per comportamenti ineccepibili. Del resto, anche sul versante opposto, gli esempi “positivi” di certo non mancano: come nel caso dell’autista che trovando una borsa piena di contanti l’ha riconsegnata alla proprietaria, o di Simona, l’autista che ha salvato un giovane dai bulli saliti sul suo bus.