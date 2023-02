Concorso Carabinieri 2023, bando per 816 posti (anche per civili): requisiti e come candidarsi

Pubblicato il bando per il concorso carabinieri 2023 per 816 posti. Il concorso carabinieri bandito dal ministero della Difesa è rivolto anche ai civili diplomati in possesso dei requisiti previsti per partecipare alle selezioni.

Il concorso Carabinieri 2023

La partecipazione al concorso carabinieri 2023 prevede l’ammissione al tredicesimo corso triennale 2023-2026 per Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma. Per entrare al corso di durata triennale occorre superare una prova preliminare, prove scritte e orali, ma anche gli accertamenti psico-fisici e attitudinali. Abbiamo detto del concorso per la Polizia di Stato. Vediamo ora quali sono i requisiti e come fare domanda per il concorso carabinieri 2023 entro la scadenza dell’11 marzo.

Possono partecipare al concorso carabinieri per 816 posti per il corso 2023-2026 per il ruolo Ispettori dell’Arma:

i militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti e a quello degli Appuntati e Carabinieri, e Allievi Carabinieri;

cittadini italiani.

I primi devono avere i seguenti requisiti:

idoneità al servizio militare incondizionato;

aver conseguito o essere in grado di conseguire, al termine dell’anno scolastico 2022-2023, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

non aver superato il giorno di compimento del 30° anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti per il reclutamento nel ruolo Ispettori;

non aver riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;

non aver riportato, nell’ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore a nella media ovvero, in rapporti informativi, giudizi corrispondenti;

non essere stati giudicati inidonei all’avanzamento al grado superiore nell’ultimo biennio;

non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta o con decreto penale di condanna, a pena condizionalmente sospesa o con il beneficio della non menzione;

non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

non essere stati sottoposti a procedimento disciplinare di stato o sospesi dall’impiego o in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;

nel caso di procedimento penale per delitti non colposi precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione (perché il fatto non sussiste ovvero perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale), non essere sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione.

A chi è aperto il concorso?

I cittadini italiani, i civili dunque, per partecipare al concorso carabinieri 2023 devono, invece, aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno di compimento del 26° anno di età e avere il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale se minorenni. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite massimo di età è elevato sino al giorno di compimento del 28° anno.

Le prove di concorso

Chi partecipa alle selezioni per il concorso carabinieri 2023 deve superare diverse prove. Prima di tutto, come si legge nel bando, occorre affrontare una prova preliminare. Le altre prove previste dal bando sono:

prova scritta per accertare il grado di conoscenza della lingua italiana;

prova di efficienza fisica;

accertamenti psicofisici;

accertamenti attitudinali;

prova orale;

prova facoltativa lingua straniera.

Per partecipare al concorso carabinieri per 816 posti occorre inviare la domanda entro la scadenza dell’11 marzo 2023. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente online avvalendosi della procedura disponibile nell’area concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri. Per accedere all’area riservata del portale per inviare la domanda per il concorso carabinieri 2023 i candidati devono munirsi di: