Concorso giardinieri per il Comune di Guidonia: requisiti e come candidarsi

Il Comune di Guidonia cerca giardinieri specializzati per la cura del verde, dai parchi, alle aree verdi, agli alberi disseminati per tutto il territorio. In questo modo, il Comune cerca di lanciare, nuovamente, la selezione per figure considerate necessarie dopo il flop del concorso chiuso con un nulla di fatto a fine 2022. In quella occasione il concorso di selezione non era riuscito a selezionare nessuno, e quindi senza possibilità di coprire i quattro posti disponibili in organico.

Concorso giardinieri per il Comune di Guidonia: tutte le info

Ed eccoci, allora, al secondo tentativo. Anche il nuovo bando emanato è aperto per la selezione di quattro giardinieri, nuovamente pubblico l’avviso. Il tempo per fare domanda di partecipazione c’è: entro il 16 aprile, e si dovrà fare domanda esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma istituzionale del Comune – guidoniamontecelio.tuttoconcorsipa.it – accedendo tramite identità digitale, Spid. All’interno della nota relativa al concorso, il Comune ha specificato anche i compiti previsti dagli eventuali selezionati: ”L’esecuzione di compiti di manutenzione e cura del verde, piante, prati, alberi anche con utilizzo di macchinari specifici in dotazione agli uffici comunali. Prevede inoltre la motivazione al ruolo, competenze comunicative, relazionali, realizzative e adeguata conoscenza delle materie di esame, sufficiente conoscenza dell’uso delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese”.

Numero di risorse ricercate raddoppiato

Si tratta, ad ogni modo, di figure professionali con un certo carattere d’urgenza, dal momento che il Comune non può farne a meno, soprattutto in considerazione delle crescenti emergenze nella manutenzione del patrimonio verde. La necessità tale da aver comportato anche delle modifiche al piano di fabbisogno di personale da parte della nuova giunta. Di fatto, nel piano stilato dalla precedente amministrazione le figure ricercate erano solamente due. Ora, il numero è raddoppiato, rinunciando, però, allo stesso tempo, a due operai specializzati in falegnameria e idraulica.

Requisiti e come candidarsi per le prove

Scendendo nel dettaglio del concorso, la selezione verrà effettuata per titoli ed esami, con ovviamente alcuni requisiti da dover rispettare. Tra questi:

La licenza media;

24 mesi di esperienza lavorativa, anche non continuativi come giardiniere, addetto al verde, vivaista, di operatore forestale;

In alternativa: corsi e qualifiche professionali o il diploma di scuola media superiore in materie agrarie, chimiche, biologiche o equiparate.

Dopo la selezione per titoli, ci saranno due prove, che dovranno essere portate a termine in un tempo massimo di 45 minuti. Coloro che otterranno un punteggio di almeno 21/30 passeranno alla seconda fase, la prova orale, la quale consisterà in un colloquio sulle materie indicate dal bando, con l’obiettivo di accertare le conoscenze e le competenze nell’ambito. Infine, verrà messa alla prova la conoscenza e la dimestichezza con le apparecchiature e applicazioni informatiche, oltre che della lingua inglese.