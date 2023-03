Giuseppe Cipriano e Marco Meneghello sono i piloti deceduti nella tragedia di Guidonia: hanno evitato una strage (VIDEO)

Guidonia. Il Tenente Colonnello Giuseppe Cipriano e il Maggiore Marco Meneghello, sono questi i nomi dei due piloti deceduti dopo l’incidente di questa mattina tra i cieli di Guidonia, e che fino alla fine hanno pensato al bene della comunità, dati i luoghi in cui si sono schiantati i due velivoli. Il primo lontano dal centro abitato, il secondo, invece, riuscito a posizionarsi precisamente sulla strada, coinvolgendo solamente un veicolo, pur essendo pieno centro abitato.

Una tragedia che si fatica ancora a realizzare, quella avvenuta questa mattina tra i cieli a Guidonia, in località Colle Fiorito. Qui, infatti, due aerei si sono scontrati, per cause ancora tutte da accertare e che per il momento non sono ancora molto chiare. I due velivoli, dopo lo scontro, si sono schiantati al suolo: uno dei due aerei è finito tra i palazzi, l’altro in prossimità di un grande prato in via della Longarina. Il tutto è accaduto poco prima delle 11.00 di oggi, martedì 7 marzo 2023.

I piloti hanno evitato la strage prima di morire

Entrambi i piloti sono purtroppo deceduti dopo lo schianto dei due velivoli – nello specifico erano alla guida di due aerei militari del tipo U-208 – ma fino alla fine hanno fatto di tutto per evitare danni peggiori, soprattutto nei confronti della cittadinanza che nel frattempo era ignara, finché non sono avvenuti gli schianti. Infatti, se da una parte il primo velivoli è precipitato in prossimità di un grande prato in via della Longarina, senza nessun danno al contesto circostante, il secondo, pur essendo precipitato tra i palazzi, è riuscito a posizionarsi in mezzo alla strada, colpendo solamente un’auto il cui conducente è rimasto miracolosamente illeso.

Il messaggio di cordoglio dal Ministero

I due piloti, T.Col. Giuseppe Cipriano e Magg. Marco Meneghello hanno affrontato quei momenti tremendi, impossibili da immaginare per noi, con tutto il coraggio necessario e continuando a pensare alla difesa, all’incolumità della collettività. Ecco di seguito il messaggio di cordoglio ufficiale da parte del Ministero della Difesa: ”La #Difesa e il Ministro @crosettoguido esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari del T.Col. Giuseppe Cipriano e Magg. Marco Meneghello dell’@aeronautica.militare tragicamente scomparsi nell’incidente aereo avvenuto a #Guidonia. La scomparsa di Giuseppe e Marco rappresenta un profondo dolore per la grande famiglia della #Difesa che perde due fedeli servitori del Paese. Cieli blu.”

Chi erano le vittime della tragedia di Guidonia

Giuseppe Cipriano, classe 1975, abitava a Guidonia ma le sue origini non erano locali. Marco Meneghello, invece, nato nel 1977, era originario di Legnago, Verona. Al momento le notizie non sono ancora chiare sulle modalità dell’incidente, la cui dinamica andrà ricostruita con minuzia e rigore. Quel che è chiaro, è che il tutto si sarebbe verificato nel corso di una attività di addestramento. Sul caso, c’è la Polizia coordinata dalla Procura di Tivoli.