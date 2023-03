Aerei militari precipitati a Guidonia: morti due piloti, uno si è sacrificato per evitare la strage (FOTO)

Guidonia. Una vera e propria tragedia, quella verificatasi questa mattina, intorno alle 11.00, nei cieli di Guidonia, nella località di Colle Fiorito. Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, due aerei si sono scontrati durante la loro traversata, per cause ancora ignote, e poi sono precipitati, schiantandosi al suolo.

Tragedia nei cieli a Guidonia: precipitati due aerei, uno finisce tra i palazzi (VIDEO)

Scontro nei cieli di Guidonia: morti i due piloti eroi

Uno dei due velivoli è precipitato tra i palazzi, riuscendo in qualche modo ad evitare il peggio, e centrando solamente un’auto. L’altro in prossimità di un grande prato in via della Longarina. Il bollettino è devastante: i due piloti sono deceduti nello schianto: si tratta di due piloti esperti del 60 stormo di Guidonia, che si trovavano alla comando dei loro U-208. In entrambi i casi pare che i piloti abbiano fatto di tutto per non colpire zone sensibili e quindi limitare al massimo le problematiche dell’incidente. Fino alla fine, anche davanti alla morte, il loro pensiero è stato rivolto alla comunità.

Il miracolo nella tragedia

Come anticipato, i due piloti, purtroppo, hanno perso la vita a seguito dell’incidente aereo. Sono rimasti incastrati negli aerei, i quali erano partiti dall’Aeroporto Alfredo Barbieri, a Guidonia. Per loro nessuna possibilità di scampo. Ma nella tragedia, è accaduto anche un miracolo, abbastanza evidente a chi si è trovato nei pressi della zona in cui si è verificato l’incidente. Il pilota di uno dei due veivoli militari, quello finito tra i palazzi, è riuscito ad atterrare sulla strada, colpendo solamente un’auto. L’uomo all’interno della vettura, poi, è uscito vivo dalla carcassa del veicolo in fiamme e secondo alcune frammentarie testimonianze ha poi subito iniziato a chiamare aiuto. Qualcuno poi, ha cercato di recuperare un estintore per scongiurare le fiamme, ma poi il velivolo è esploso come testimoniano alcuni video della drammatica vicenda. Il sindaco Mauro Lombardo ha dichiarato: “Incredibilmente l’aereo è atterrato al centro della strada con le ali parallele. Sembra una manovra voluta per minimizzare i danni. O è un eroe o c’è stato miracolo”.