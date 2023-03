Tragedia nei cieli a Guidonia: precipitati due aerei, uno finisce tra i palazzi (FOTO E VIDEO)

Tragedia nei cieli a Guidonia, più precisamente a Colle Fiorito: è qui che due aerei si sono scontrati, per cause ancora tutte da accertare. E sono precipitati: uno è finito tra i palazzi, l’altro in prossimità di un grande prato in via della Longarina. La tragedia è avvenuta questa mattina, poco prima delle 11 e ora gli accertamenti sono in corso, così come il recupero dei due velivoli.

Scontro in volo tra due ultraleggeri: piloti, moglie e marito, gravissimi

Scontro tra aerei a Collefiorito (Guidonia)

Come ci ha spiegato la Polizia questa mattina, alle 10.50, è arrivata la segnalazione alle forze dell’ordine. In via della Longarina, in prossimità di un prato grande, era precipitato un aereo. A scontrarsi, in realtà, due velivoli: uno è finito lì, in quel prato, l‘altro tra i palazzi. Stando a quanto si apprende, erano quattro gli aerei militari in cielo, due di questi hanno impattato tra di loro. Per cause ancora tutte da verificare.

Il tam tam sui social

“Ho appena visto precipitare un aereo, erano quattro. Uno ha perso l’ala dietro, poi ha preso fuoco” – ha scritto un residente sui gruppi social. E, immediatamente, è partito il tam tam tra i cittadini, tutti preoccupati. Chi ha assistito alla scena in diretta è ancora incredulo, non riesce a capacitarsi di quanto successo in un martedì mattina come tanti. E che si è trasformato in tragedia. Uno dei due aerei militari si è schiantato e ha preso fuoco, l’altro è finito sui palazzi in via Casal Bianco. Con quell’alta colonna di fumo nero che si è innalzata in cielo ed è ancora ben visibile. Adesso bisogna indagare, capire le cause, cosa è successo in quei momenti prima dello schianto.

Morti i due piloti

I due piloti, purtroppo, hanno perso la vita: sono rimasti incastrati negli aerei, partiti dall’Aeroporto Alfredo Barbieri, a Guidonia, e per loro non c’è stato nulla da fare. Sul posto la Polizia di Stato, i Carabinieri della Compagnia di Tivoli il personale sanitario del 118 e i Vigili del Fuoco.

Foto di Alex Marculescu