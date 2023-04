Concorso Inps ad aprile 2023, al via 1.000 assunzioni: requisiti e come candidarsi

Concorso Inps 2023. Recente è la comunicazione ufficiale da parte dell’Inps per l’avvio di un bando di reclutamento e assunzione per 701 medici e 483 operatori sociali. Un piano di assunzione che assume un certo rilievo, soprattutto in tempi come questi, di assoluta precarietà lavorativa ed economica. Il piano, previsto per l’anno in corso, partirà già in questo mese di aprile 2023. Ecco tutti i dettagli nell’articolo.

Concorso Inps 2023, bando per 385 posti: requisiti e come fare domanda

Inps, parte il concorso per oltre 1.000 posti: profili ricercati e requisiti

Proprio durate il mese in corso, aprile 2023, sarà infatti possibile inviare la propria domanda di partecipazione al concorso che, stando a quanto comunicato, prevede l’assunzione di oltre 1000 persone. Al momento sono già stati pubblicati due avvisi di selezione per altrettante figure professionali ricercate: medici e operatori sociali per svolgere attività e funzioni relative all’invalidità civile e all’assistenza. Ma non solo, perché il loro compito sarà anche quello di prestazioni istituzioni e assistenza domiciliare per persone non autosufficienti (HCP). I termini di scadenza coincidono con la fine del mese di aprile 2023, termine entro il quale bisognerà inviare la domanda di partecipazione al concorso dell’Inps, precisamente entro il 21 aprile.

Profili e figure ricercate dal bando

Come anticipato, insomma, l’Inps è alla ricerca di oltre 1.000 profili specializzati da poter inserire nel proprio organico. Sono due gli avvisi di selezione, e riguardano, nel dettaglio:

710 medici per attività medico-legali e relative all’invalidità civile;

per attività medico-legali e relative all’invalidità civile; 483 operatori sociali/esperti ratione materiae per lo svolgimento di prestazioni legate allo svolgimento di adempimenti sanitari.

Scendendo ancora nel dettaglio, ovviamente c’è da dire che le figure, così come gli inquadramenti e i ruoli sono molto differenti. Per quanto riguarda i 710 medici, questi avranno incarichi individuali, e la loro prestazione lavorativa sarà finalizzata all’invalidità civile e alle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale. Per quanto riguarda, invece, i 483 operatori, la loro mansione è finalizzata ai ruoli relativi agli obblighi di legge (legge 104/92 e legge 68/99) e al progetto HCP (Home Care Premium) di assistenza domiciliare per persone non autonome e non autosufficienti.

Quali sono i requisiti e come presentare la domanda

Passiamo, ora, ad un altro dettaglio importante: ovvero i requisiti da possedere per poter procedere con l’inoltro della domanda che avverrà attraverso la compilazione dei campi presenti nella specifica sezione del portale Inps, dopo la registrazione e l’autenticazione attraverso identità digitale (Spid, Cie o Cns). I requisiti sono specifici: