Concorso Inps, si cercano 483 operatori sociali: requisiti e come fare domanda

Arriva il concorso dell’INPS, aperto all’assunzione di 483 operatori sociali. La scadenza del bando avverrà a breve. I nuovi assunti dal concorso, andranno a inserirsi nelle varie aree di competenza regionale. In tal senso, vedremo 483 assistenti sociali o esperti della materia, che dovranno seguire lo svolgimento di prestazioni assistenziali, previdenziali oppure adempimenti sanitari di competenza istituzionale. Sarà la graduatoria finale a rivelare gli assunti dall’Ente di previdenza sociale.

Il concorso INPS per assistenti sociali

La graduatoria finale stabilirà chi verrà assunto, con le persone che riceveranno incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo per la prestazione d’opera professionale. Gli incarichi, che potrebbero non essere rinnovati, si svolgeranno nelle aree di competenza territoriale, con la distribuzione degli assunti secondo le specifiche necessità regionali. Entro oggi, i candidati devono essere iscritti a uno di questi Albi per poter partecipare al concorso:

Albo professionale degli Assistenti Sociali;

albo professionale degli Psicologi;

albi professionali di interesse istituzionale (con esclusione dell’albo dei medici Chirurghi).

I requisiti

Per poter partecipare al concorso dell’INPS, essere iscritti a questi albi è un requisito fondamentale. Alcuni professionisti, però, potrebbero essere ritenuti “incompatibili” per alcuni incarichi in essere. Tali professionisti, nel dettaglio, al momento della sottoscrizione del contratto non devono essere: