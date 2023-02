Concorso Polizia di Stato 2023, al via 6.000 assunzioni: requisiti e come candidarsi

In arrivo nuove assunzioni nella polizia di stato nel 2023, anche grazie a concorsi più semplici e a corsi più brevi. Sono quasi 6 mila le nuove risorse che saranno reclutate entro l’anno, in buona parte per garantire il turnover del personale. Ben 4000 inserimenti riguarderanno agenti di polizia. Ecco tutte le informazioni sui nuovi posti di lavoro nella polizia di stato in programma e sui prossimi bandi in arrivo.

Concorso Polizia di Stato 2023

A dare l’annuncio del massiccio piano di assunzioni nella polizia di stato per il 2023 è il Ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, nel corso di una recente intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero. Entro l’anno entreranno in servizio 5.735 unità di personale, di cui otre 4.000 agenti, a fronte di 4.100 cessazioni. Dunque si tratta in buona parte di risorse che andranno a rimpiazzare il personale cessato dal servizio e pensionamenti. Il programma assunzionale per i prossimi mesi è reso possibile sia dalle risorse economiche stanziate dalla Legge di Bilancio 2023 (ben 90 milioni di euro per l’anno in corso) per finanziare nuove assunzioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco e alle misure introdotte con la conversione in legge del decreto milleproroghe.

Il decreto milleproroghe convertito in legge, infatti, ha semplificato i concorsi per entrare in polizia e la durata dei corsi, rendendo di fatto più rapide la procedura di reclutamento e le assunzioni. Nello specifico, fino al 2026 le procedure concorsuali potranno prevedere prove decentrate e telematiche, che renderanno più rapide le selezioni. Inoltre, la legge di conversione del decreto ha prorogato al 31 dicembre 2023 il termine per effettuare le assunzioni sia ordinarie che straordinarie già programmate per il 2020, il 2021 e il 2022, in considerazione delle difficoltà nella realizzazione dei piani assunzionali già autorizzati. Il provvedimento legislativo ha previsto anche un rafforzamento degli organici dei direttivi e dei ruoli degli ispettori.

Le modalità di reclutamento

I nuovi posti di lavoro nella polizia di stato saranno coperti, in parte, mediante lo scorrimento di graduatorie in essere. Il decreto milleproroghe prevede, infatti, lo scorrimento integrale della graduatoria del concorso interno per 436 vice commissari del ruolo direttivo della Polizia di Stato indetto nel 2019 e della graduatoria del concorso per 1.000 sostituti commissari indetto nel 2020. Parte delle assunzioni sarà effettuata, invece, mediante nuovi concorsi pubblici da bandire.

«Nella sola Polizia di Stato, prenderanno servizio entro l’anno 5.735 unità di personale, di cui otre 4.000 agenti, a fronte di 4.100 cessazioni. – ha dichiarato il Ministro Piantedosi – Questi nuovi ingressi saranno possibili anche grazie alle misure introdotte in sede di conversione del Milleproroghe, che semplificano sia le procedure concorsuali che la durata dei corsi. Lo stesso provvedimento ha previsto misure per rafforzare gli organici dei direttivi e dei ruoli degli ispettori.»

Gli ultimi concorsi in Polizia di Stato usciti

Vi segnaliamo che sono stati banditi i seguenti concorsi nella polizia di stato: