Concorso per commissari della Polizia di Stato 2023: bando, requisiti e come fare domanda

Verranno assunti 140 commissari di Polizia. Il bando è stato pubblicato con l’indicazione dei requisiti necessari e anche come formulare la domanda per prendere parte alle selezioni. Ci sono però alcuni posti che sono già riservati e tra questi 14 a personale di Polizia che ricoprono il ruolo di ispettori, 14 ad altri poliziotti con anzianità di servizio, 3 a chi ha attestati che certificano la conoscenza di due lingue, 35 a coniuge o figli di agenti morti in servizio, 3 a ufficiali che hanno portato a termine la ferma biennale, i a chi ha il diploma conseguito al Centro studi di Fermo.

Entro quando va fatta domanda e quali sono i requisiti

La scadenza della domanda è fissata per domani, lunedì 20 febbraio 2022, e va presentata online. Ma per fare richiesta è necessario anche esser in possesso di alcuni requisiti specifici che sono condizioni per l’esclusione: la cittadinanza italiana, un’età compresa tra i 18 e i 36 anni, la laurea magistrale o giuridica.

Il concorso prevede una fase preselettiva solo eventuale, una prova di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici, accertamento attitudinale e prove scritte, prove orali e valutazioni per titoli. È possibile, ma solo nel caso in cui le domande siano superiori a 50 volte il numero dei posti messi a disposizioni, una prova preselettiva con 40 domande a risposta multipla.

Quali prove devono superare i candidati

Il candidato ammesso a sostenere le prove dovrà cimentarsi in una corsa di mille metri, salto in alto e piegamenti sulle braccia. Due sono le prove scritta che verteranno su argomenti specifici: diritto costituzionale e amministrativo. A seguire gli aspiranti funzionari di Polizia dovranno sostenere una prova orale con accertamento anche della conoscenza della lingua inglese. In conclusione verranno valutati anche i titoli. Solo a seguire verrà stilata una graduatoria per verificare chi sarà ammesso al corso di formazione per diventare commissario di Polizia.