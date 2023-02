Assunzioni Enel 2023: posizioni aperte, requisiti e come candidarsi

Assunzioni Enel 2023, opportunità di lavoro nella società. Enel è alla ricerca di personale su tutto il territorio nazionale per l’anno in corso. In tutto, da quanto si apprende, saranno circa 1.250 i nuovi lavoratori che entreranno a far parte dell’organico dell’azienda: si tratta in particolare di operai e tecnici. Si tratta di un’occasione per entrare a far parte di una delle società più grandi non solo nel nostro Paese ma anche al livello internazionale. Ma ecco tutte le informazioni.

Offerte di lavoro Enel 2023

Le assunzioni saranno in più step, le prime, circa 850, entro il mese di aprile, mentre le restanti comunque entro la fine dell’anno. E’ questo il frutto dell’accordo sindacale siglato dalle rappresentanze dei lavoratori (in particolare delle sigle Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil) e una delle principali società del settore energetico nazionale. Gli inserimenti avverranno presso e-Distribuzione SpA, ovvero la divisione del Gruppo Enel che si occupa delle attività di distribuzione e misura dell’energia elettrica.

Concorso Ministero della Giustizia, bando per 791 dipendenti a tempo indeterminato: requisiti e come fare domanda

Come candidarsi

Per conoscere le posizioni aperte e candidarsi in base alla posizione ricercata è necessario andare sul sito ufficiale Enel nella sezione dedicate alle offerte di lavoro. Oltre a quanto sopra menzionato sono ricercati anche altri profili. Per candidarsi è quindi necessario selezionare l’annuncio desiderato e seguire le istruzioni.

Concorso Zetema a Roma: quando esce il calendario delle prove di selezione per lavorare in musei e biblioteche

Il gruppo Enel

Enel è ad oggi uno dei principali operatori globali nel settore dell’elettricità e della produzione da fonti rinnovabili. L’offerta proposta spazia da soluzioni per i consumi domestici e domotica, fino ad arrivare alla mobilità elettrica pubblica e privata passando anche per i nuovi servizi di pagamento smart.

Concorso infermieri Ares 118 Regione Lazio, bando per 50 posti: requisiti e come candidarsi