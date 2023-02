Assunzioni infermieri Ferrovie dello Stato: requisiti e come inviare la domanda

Ferrovie dello Stato assume infermieri. La società pubblica italiana che opera nel settore del trasporto ferroviario assume di assumere personale infermieristico con contratto a tempo indeterminato in tutt’Italia. Una nuova opportunità di lavoro le cui domande devono essere inviate entro il 20 febbraio prossimo. I termini sono, pertanto, in scadenza, non bisogna perdere tempo. Andiamo a vedere dove e quali saranno gli incarichi del personale assunto.

In quali sedi di Ferrovie dello Stato sono richiesti infermieri

Sono diverse le sedi di lavoro nelle quali FS italiane ha necessità di inserire infermieri: Roma, Bari, Ancona, Reggio Calabria, Cagliari, Bologna, Napoli, Milano, Torino, Genova, Palermo, Pisa, Verona, Venezia Mestre e Firenze. Per poter fare domanda è necessario aver alcuni requisiti specifici, tra i quali: diploma di laurea in infermieristica, iscrizione all’albo professionale, buona conoscenza del pacchetto office e conoscenza della lingua inglese. Se a questi elementi si somma anche l’esperienza, sicuramente costituisce valore aggiunto insieme alla capacità di lavorare in squadra, alle capacità organizzative, al rispetto delle procedure. Il personale che verrà selezionato verrà impiegato per l’accettazione dei clienti, per la corretta prenotazione delle prestazioni offerte, forniranno lezioni di primo soccorso, affiancheranno personale medico. Ma come si presenta domanda?

Come fare domanda

Le domande vanno presentate online entro il 20 febbraio. Attraverso il sito Ferrovie dello Stato si potrà arrivare al tarso ‘candidati’. Ferrovie dello Stato non cerca solo infermieri, ma anche medici specialisti in medicina del lavoro, medicina legale e igiene e medicina preventiva. In questi ultimi casi le domande potranno essere inviate entro il 7 marzo prossimo sempre che si sia in possesso di specifici requisiti: laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, conoscenze mediche, biologiche e normative e conoscenza dell’inglese. Controlleranno l’idoneità del personale, parteciperanno come consulente tecnico di parte per le aziende clienti, accerteranno l’idoneità psico-fisica dei lavoratori. Anche in questo caso le candidature devono avvenire online sul sito di Ferrovie dello Stato.