Concorso Poste Italiane, 158 nuove assunzioni: basta il diploma. Ecco il bando

Le opportunità di lavoro, fortunatamente, non mancano e l’azienda Poste Italiane sta continuando la sua ricerca di personale. Il 6 settembre scorso, infatti, ha aperto nuove candidature e ora si cercano 158 persone da assumere subito, 158 nuovi postini a tempo determinato.

Come fare domanda

La ricerca di personale è su base nazionale, ma nel momento della domanda l’aspirante postino ha a disposizione una preferenza territoriale da inserire quando si candida. Non sono richieste delle conoscenze specialistiche, ma bisognerà superare un test attitudinale e una prova di idoneità alla guida dell’automezzo, un 125 a pieno carico di posta. Poi, dopo questi ‘step’, ci sarà il colloquio orale, dove bisognerà presentare la documentazione del titolo di studio.

I requisiti

Non sono richiesti molti requisiti per diventare portalettere. Quello che è certo è che per poter partecipare al bando e presentare la domanda, l’aspirante postino deve possedere:

un diploma di scuola media superiore

la patente di guida in corso di validità idonea perché dovrà guidare i mezzi aziendali per consegnare la posta.

Fa eccezione, però, la provincia di Bolzano: in questo caso, tra i requisiti bisogna aggiungere anche il patentino di bilinguismo.

Quando scade il bando

La candidatura, come detto, è stata aperta il 6 settembre, ma c’è tempo fino (e non oltre) il 25 per inviare la domanda. La procedura è semplice ed è sempre la stessa: bisognerà collegarsi al sito di Poste Italiane, accedere nella sezione ‘lavoro’, compilare la domanda in versione digitale e inviarla. I candidati, quelli selezionati nella prima fase, riceveranno poi una mail per fare il test di ragionamento logico. Insomma, per sottoporsi al secondo ‘step’ prima dell’eventuale assunzione.

