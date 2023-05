Concorso Presidenza del Consiglio e Camera dei Deputati 2023: bando per 60 posti, requisiti e come fare domanda

Sono 60 le figure professionali da assumere per rimpinguare l’organico della Presidenza del Consiglio e la Camera dei Deputati. Nel primo caso è stato indetto un concorso pubblico per arruolare 22 segretari e 18 coadiutori, mentre nel secondo: 20 ragionieri. Ma per potersi candidare è necessario avere alcuni requisiti.

Requisiti generici per i candidati

I requisiti generici per poter accedere ai bandi di concorso sono diversi: il diploma di scuola superiore, la laurea triennale, specialistica o magistrale, un’età non superiore ai 45 anni, essere iscritti ad albi professionali dei dottori commercialisti o dei revisori legali o dei consulenti del lavoro, essere dipendenti di una pubblica amministrazione e essere in possesso dello Spid.

Scadenza delle domande

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre la mezzanotte di giovedì 4 maggio prossimo. Ed è stato proprio la Presidenza del Consiglio dei Ministri a rendere noto che: “quaranta unità di personale non dirigenziale con lo stato giuridico e il trattamento economico stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Corte costituzionale e dalle altre disposizioni vigenti in materia, di cui ventidue posti di ruolo della IV qualifica funzionale, profilo professionale di segretario, e diciotto posti di ruolo della III qualifica funzionale, profilo professionale di coadiutore”.

Come funzionano le selezioni e a chi inviare la domanda

La Camera dei Deputati, invece, intende assumere 20 ragionieri. In entrambi i casi si prevede una selezione pubblica e l’avvio di un periodo di prova della durata di un anno per coloro che vinceranno in concorso, con la possibilità di rinnovo di un altro anno e la successiva conferma di ruolo.

Le domande per le selezioni a ragionieri dovranno essere inviate tramite Spid a concorsi.camera.it. Coloro che verranno scelti dovranno sostenere due prove scritte e una prova pratica, seguite da una prova orale. La Commissione esaminatrice, inoltre, può decidere di precedere le prove d’esame da una prova selettiva che consiste in 60 quesiti, a risposta multipla e a correzione informatizzata.