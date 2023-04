Maxi Concorso Comune di Roma 2023: profili richiesti, requisiti e quando escono i bandi per 1.500 posti

Dopo la Polizia Locale, arriva un nuovo maxi concorso nel Comune di Roma: sarebbero pronte 1.500 nuove assunzione da inserire all’interno delle varie realtà comunali. Il migliaio di nuove entrate all’interno della realtà comunale, arriveranno con il piano assunzioni 2023/2025. Di queste, leggendo il bando, quasi tutte verranno assunte a tempo indeterminato. Le nuove assunzioni erano già state annunciate due settimane fa, attraverso le parole dell’assessore Andrea Catarci.

Il maxi concorso per 1.500 assunzioni al Comune di Roma

Il maxi concorso, almeno oggi, vede luce. Le 1.500 assunzioni all’interno, saranno così suddivise:

400 insegnanti di scuola d’infanzia e educatori asilo nido;

349 istruttori amministrativi;

214 assistenti sociali;

150 funzionari amministrativi;

115 funzionari tecnici a tempo determinato per le attività legate al PNRR;

60 funzionari economici;

30 psicologi;

30 funzionari servizi educativi;

20 operatori servizi ambientali;

10 funzionari archivio storico;

5 autisti da assumere mediante scorrimento delle graduatorie del Centro per l’Impiego;

1 istruttore servizi informatici e telematici;

26 dirigenti.

L’avanzamento di carriera per i dipendenti comunali

Oltre alle nuove assunzioni, ci sarà un avanzamento di carriera anche per 2 mila dipendenti del Comune di Roma. A questo, inoltre, seguiranno anche le stabilizzazioni per il personale a tempo determinato negli asili nido, nelle scuole dell’infanzia e nei servizi sociali. I bandi per i singoli profili, al momento ancora non sono stati pubblicati dal Campidoglio. Secondo voci di corridoio, le pubblicazioni dei bandi dovrebbe avvenire tra la fine di maggio 2023 e quella dell’estate 2023. Per rimanere aggiornati costantemente sui concorsi capitolini, si deve guardare il sito ufficiale del Comune di Roma (sezione Bandi e Concorsi), oltre poi alla Gazzetta Ufficiale, dove qui le news inerenti verranno inserite con bollettini nella sezione Concorsi ed Esami. Il Comune, inoltre, ha approvato anche il nuovo regolamento per l’accesso agli impieghi, che uniformerà le regole di partecipazione a concorso a quelle stabilite dalla riforma dei concorsi pubblici approvata dal Governo guidato dalla premier Giorgia Meloni.