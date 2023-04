Concorso Ragionieri Camera dei Deputati 2023: bando, requisiti e stipendio da 40.000 euro

In Gazzetta Ufficiale è stato di recente pubblicato il bando di concorso per l’assunzione di ragionieri della Camera dei deputati. Un’opportunità davvero importante per chiunque voglia mettersi in gioco: i posti messi in palio per il nuovo bando sono 20, lavoratori che almeno in partenza godranno di uno stipendio di circa 40 mila euro l’anno, con ampie possibilità di crescita. Ecco tutti i dettagli.

Concorso Ragionieri Camera dei Deputati 2023

Per chi è ambizioso e vuole dare una svolta forte alla sua carriera professionale, si tratta certamente di un’opportunità di lavoro da non perdere. Ovviamente, il bando è riservato a colo che soddisfano determinati requisiti come ad esempio la laurea nelle discipline indicate nel bando. Inoltre, non è di certo un segreto: lavorare per le istituzioni, in luoghi di prestigio, come la Camera dei Deputati, Senato, Quirinale, garantisce ovviamente, oltre che un certo status reputazionale, anche notevoli opportunità di guadagno. Guadagno alto e posto fisso: cosa si vuole di più?

Chi può partecipare al bando: requisiti

Le figure tecniche all’interno delle Istituzioni, come ad esempio i documentaristi, i tecnici e i ragionieri svolgono attività concernenti l’istruttoria e la formulazione di elaborati documentali, tecnici o contabili e che riguardano ovviamente tutti i procedimenti necessari per il buon funzionamento della macchina e dell’apparato. Ovviamente, per poter ricoprire un ruolo di tale portata, è necessario avere un profilo davvero altissimo, importante, così come ampiamente dimostrato dai requisiti necessari per il concorso di cui vi stiamo parlando, quello per i 20 ragionieri alla Camera dei Deputati. Scendendo, ora, nel dettaglio, a poter partecipare al bando sono tutti i i cittadini italiani che non hanno compiuto i 45 anni e presentano uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea triennale in Scienze dell’economia e della gestione aziendale (L-18).

Laurea triennale in Scienze economiche (L-33).

Altro titolo che dia però l’accesso all’esame di Stato per l’iscrizione nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Gli step e le prove da affrontare

Ma come funziona la procedura di selezione? Dapprima ci sarà una scrematura di tutti i profili che avranno aderito all’iniziativa del bando con una prova preselettiva: 60 domande a risposta multipla sulle seguenti materie:

Diritto civile e ragioneria

Contabilità di Stato

Prove scritte e pratiche

A quel punto, solamente i migliori 120 candidati saranno ammessi ai successivi step, che consistono anzitutto in una prima prova scritta, con tre domande rispettivamente su Diritto civile e commerciale, Diritto amministrativo e Diritto tributario. Poi ce ne sarà una seconda: anche qui quesiti a risposta aperta su questioni di Contabilità di Stato e Ragioneria generale. Dopo le due prove scritte, ci sarà la prova pratica, che si svolgerà al computer, dove bisognerà confrontarsi sul giusto impiego di Excel, il famoso software impiegato nell’elaborazione dati.

Il colloquio orale finale

Soltanto alla fine, ci sarà un colloquio di persona, dove oltre alle competenze generali, sarà testato anche il livello di inglese. Le tematiche in generale saranno: