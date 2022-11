Enel cerca personale da assumere a tempo indeterminato: le figure richieste, requisiti e come candidarsi

Enel cerca personale, e per questo ha indetto le selezioni per diverse figure professionali per lavoro d’ufficio a tempo indeterminato. Si tratta di offerte davvero importanti, considera la stabilità e la presenza sul mercato della grande compagnia. Tra i ruoli ricercati, nel dettaglio, vi sono quelli di esperto consumi energetici, esperto di comunicazione ed esperto di marketing di prodotto. Le candidature sono già aperte, online, e rivolte a profili laureati che hanno tempo fino al 28 di novembre per presentare la propria candidatura. I neoassunti lavoreranno principalmente a Roma o Milano. Ma scopriamo qualche altro dettaglio sulle offerte di lavoro Enel.

Enel, selezioni aperte: esperto consumi energetici a tempo indeterminato

Tra le figure ricercate in questo periodo dalla compagnia Enel, c’è sicuramente quella dell’esperto consumi energetici, che avrà il compito di aiutare la clientela a scegliere un piano energetico che consenta di equilibrare i consumi, in periodo tanto delicato come quello in cui stiamo vivendo. Lo specialista eventualmente ingaggiato, fornirà tutti i prodotti e le tecnologie performanti per il cliente e lo seguirà, ovviamente, anche dopo la vendita del servizio o prodotto scelto. I profili che verranno selezionati saranno principalmente laureati in ingegneria energetica, gestionale, elettronica, elettrica o meccanica, i quali abbiano maturato almeno 2 anni di esperienza nel settore richiesto.

Enel confermata tra leader mondiali di sostenibilità nel FTSE4Good

Enel, lavoro: esperto comunicazione a tempo indeterminato

Un altri profilo importante di questi tempi che Enel sta selezionando è certamente l’esperto comunicazione, anche in questo caso da assumere a tempo indeterminato. Enel sta selezionando dei candidati che siano in grado di impostare il piano aziendale della comunicazione e di assegnare le risorse finanziarie necessarie a realizzarlo in modo ottimale e performante. Il lavoro, in questo caso, potrebbe essere svolto in collaborazione con agenzie esterne. I profili maggiormente ricercati sono i laureati in ingegneria o economia, con esperienza nel campo comunicativo e che abbiano dimestichezza con le piattaforme social più in voga, curandone le pubblicità, i post e le inserzioni. Necessaria la conoscenza della lingua inglese. Anche in questo caso, il lavoro sarà a Roma o a Milano.

Enel seleziona esperto marketing di prodotto

L’azienda energetica Enel non si ferma qui, perché sta ricercando anche una figura di esperto marketing di prodotto. Il profilo, se assunto, si occuperò nel dettaglio del lancio di nuovi prodotti attraverso la definizione di prezzi, modalità d’uso, campagne di vendita e tutto il resto corollario. Anche in questo caso si prediligono laureati in ingegneria o economia, che abbiano maturato anni di esperienza nel settore marketing, così come del commercio elettronico.

Come si fare domanda di lavoro

La domanda per poter accedere alle selezioni deve essere inviata rigorosamente online per mezzo della pagina web dedicata alle carriere in Enel, entro il 28 novembre. Per raggiungerla è davvero molto semplice: basta digitare ‘Enel lavora con noi‘ su un motore di ricerca e cliccare il corrispondente link che vi apparirà. Infine, bisogna fare click su ”posizioni aperte”, leggere i dettagli e seguire le procedure riportate. In bocca al lupo!