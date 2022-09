Ferrero premia i dipendenti: fino a 2.450 euro a lavoratore

Un ghiotto premio di risultato quello che andrà ai dipendenti dell’azienda dolciaria Ferrero. Quest’ultimi potranno infatti ricevere fino ad un massimo di 2.450 euro lordi, in base agli obiettivi raggiunti dall’azienda. L’accordo è stato firmato dai sindacati con la direzione societaria dell’azienda.

Premio di risultato Ferrero: i parametri

Come anticipato, l’accordo è stato firmato dai sindacati con la direzione societaria dell’azienda a seguito del raggiungimento di un fatturato record nell’esercizio chiuso il 31 agosto 2021. Ma in base a che cosa sarà determinato il premio di risultato?

Ad entrare in gioco sarà l’andamento di due parametri: il risultato economico che inciderà per il 30% e sarà unico per tutta l’azienda e quello gestionale, legato invece all’andamento di ogni stabilimento che determinerà il restante 70%. Inoltre, dall’esercizio in corso, i dipendenti potranno scegliere se convertire parte del premio in servizi alle persone sottoforma di welfare.

Premi differenziati

Va tuttavia detto che i premi sono differenti nelle varie sedi: 2.383, 93 euro lordi ad Alba, aree e depositi 2.289,61 euro lordi, Pozzuolo 2.421, 09 lordi, S.Angelo 2.401,08 euro lordi e staff 2.382, 08 euro lordi. Le somme saranno erogate con le competenze del mese di ottobre 2022.

L’incontro

Determinante per la concretizzazione del premio di risultato è stato, come detto, l’incontro con le organizzazioni sindacali ed al quale hanno partecipato — in modalità video conferenza — i delegati del Coordinamento sindacale Ferrero delle Rsu e delle Rappresentanze Sindacali della Rete Commerciale e tutte le segreterie commerciali di tutte le sedi del territorio nazionale.