Giovanni Ferrero ‘Mister Nutella’ è l’uomo più ricco d’Italia: la classifica dei miliardari di Forbes

La classifica di Forbes incorona Giovanni Ferrero come la persona più ricca d’Italia. Alla guida dell’omonimo impero dei dolci, Ferrero è al 36esimo posto tra i 2.668 miliardari del mondo. Gli italiani in classifica sono 52, uno in più dell’anno scorso.

Ferrero: ecco quanto ha fatturato in un anno

Il gruppo Ferrero ha fatturato 14 miliardi di dollari nel 2021 e Forbes ha calcolato il patrimonio del signor Ferrero in 36,2 miliardi: 1,1 in più rispetto a un anno fa e 2,9 in più di fine 2021. Sul podio anche Giorgio Armani e Silvio Berlusconi.

I “nuovi” ricchi d’Italia

La classifica italiana di quest’anno ha visto anche dei nuovi nomi come Giuseppe Crippa, il personaggio scelto dal Direttore Alessandro Mauro Rossi per la storia di copertina che ha dichiarato di aver scoperto di essere miliardario solo perché lo aveva scritto “Forbes”. Entrano in classifica anche Susan Carol Holland, Isabella Seragnoli, Federico De Nora, Stefania Triva e Danilo Iervolino, l’editore sia di “Forbes” che de “L’Espresso”.