Chester nel Regno Unito è la città più bella del mondo: Roma si ‘piazza’ al quinto posto

È un detto comune che Roma sia la città più bella del mondo, eppure, secondo la scienza non è così. La città più bella del mondo sarebbe infatti Chester, capoluogo della contea di Cheshire, in Gran Bretagna. Una città di circa 120mila abitanti.

Secondo i calcoli scientifici Chester è la città più bella del mondo

A stabilirlo è il “rapporto aureo”, un parametro che è considerato come uno strumento per calcolare la bellezza architettonica e numericamente corrisponde al rapporto di 1:1,618. Un edificio che si allinea con esso conterrebbe forme e strutture che portano le persone a considerarlo intrinsecamente bello. In base a questi studi gli scienziati hanno stilato una classifica secondo la quale Roma sarebbe solo al quinto posto, superata, tra le varie, da Venezia e Londra.

Seguendo questo rapporto, alcuni ricercatori hanno cercato attraverso Google Street View foto frontali di migliaia di edifici, case e strade di tutto il mondo. Hanno calcolato la “proporzione delle lunghezze più lunghe e più corte delle sue dimensioni” su ogni edificio e queste proporzioni sono state confrontate con il rapporto aureo per vedere come si abbinavano. A “vincere” il podio, secondo quei calcoli, è stata Chester con la più alta percentuale di edifici – 83,7 per cento – che si allineano con il rapporto.

La classifica

Secondo la scienza Chester si è guadagnata il primo posto della classifica, mentre al secondo posto c’è Venezia con l’83,3 per cento e a chiudere il podio Londra con 82,9 per cento. Roma si è classificata quinta con l’82 per cento dietro a Belfast, la capitale dell’Irlanda del nord ha registrato l’82,9 per cento. Nella top 10 anche Barcellona (sesta, 81,9%), Liverpool (settima, 81%), Durham (ottava, 80,5%), Bristol (nona, 80%) e Oxford (10°, 79,7%).