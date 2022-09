Ferrovie dello Stato assume, cercasi diplomati e laureati per lavoro a tempo indeterminato: come candidarsi

Lavoro. Sono diverse e molteplici le opportunità di lavoro che Ferrovie dello Stato ha inserito nel proprio portale: si ricercano sia laureati che diplomati. Non si tratta del resto della prima volta: infatti, sono sempre molti gli annunci lavorativi che vengono pubblicati da questa grande società di trasporti. E ora, arriva una nuova imperdibile opportunità!

Al momento, è quindi in atto la ricerca di diplomati e laureati come specialisti espropri, e di laureati come specialisti costruzioni e progettisti strutture. Ecco tutti i dettagli su come proporsi a questa offerta di lavoro: visitando il sito ufficiale delle Ferrovie dello Stato, si può tranquillamente inviare il proprio CV e proporre la propria candidatura.

Si ricercano diplomati e laureati

Si ricercano, nel dettaglio, specialisti espropri laureati e diplomati, che potranno progettare l’esproprio e ottenere così le autorizzazioni necessarie a realizzare un’opera infrastrutturale. Gli specialisti, tra le altre cose, dovranno anche analizzare i rischi, le criticità e i costi da affrontare. Ovviamente, come intuibile, sono richiesti dei requisiti specifici per partecipare alle selezioni: diploma da ragioniere, geometra, laurea in ingegneria edile, ambientale, architettura, giurisprudenza e agraria.

I requisiti richiesti

Oltre a ciò, è necessaria un’esperienza di 2 anni, ma anche la conoscenza delle tecniche di espropriazione, di Office e della lingua inglese. Il contratto sarà a tempo indeterminato, e la retribuzione dipenderà dal livello di esperienza. Le sedi di lavoro possono essere Torino, Milano o Genova.

Annunci di lavoro riservati ai laureati

Ricercati dalle selezioni, inoltre, profili da specialisti costruzioni, che dovranno definire gli aspetti tecnici di un progetto, programmare le risorse e i costi, ma anche occuparsi di tutto il sistema informatico utile a gestire le infrastrutture.

I requisiti richiesti

Nello specifico, durante le selezioni, verranno valutati laureati in materie quali architettura, ingegneria edile, civile, ambientale e industriale: i candidati, anche in questo caso, devono aver maturato almeno 2 anni di esperienza, oltre a dover conoscere gli applicativi informatici e la lingua inglese. Anche in questo caso il contratto sarà a tempo indeterminato, e si svolgerà pienamente a Roma.

I progettisti ricercati dovranno quindi sviluppare i disegni tecnici delle opere in cemento armato, stilare la documentazione tecnica e assicurare il rispetto degli standard antisismici.

Come presentare la domanda

Il CV può essere inviato direttamente tramite il sito ufficiale delle Ferrovie dello Stato.