Fiumicino e Ciampino, al via le assunzioni negli aeroporti: requisiti e come fare domanda

Aeroporti di Roma, per le sedi di Fiumicino e Ciampino, assume nuovo personale. Posizioni lavorative aperte per i ruoli di addetti alla manutenzione, alla sicurezza e il controllo aereo. All’interno dell’articolo, tutte le posizioni lavorative ricercate da AdR in questo nuovo anno.

Le posizioni aperte da AdR per gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino

Per il 2023, Aeroporti di Roma ricerca nuovo personale da integrare all’interno delle proprie sedi. Come si può leggere all’interno del sito di AdR, sono 17 le posizioni lavorative aperte dall’azienda. Oltretutto, sono state aperte pochi giorno fa, ovvero l’11 gennaio 2023. Le nuove assunzioni, andranno a rinforzare il personale all’interno delle sedi aeroportuali nei territori di Fiumicino e Ciampino. Tutte le informazioni per candidarsi alle posizioni lavorative, sono presenti nella sezione Jobs di AdR.

Per quello che concerne l’Aeroporto Leonardo da Vinci, ovvero quello di Fiumicino, AdR ricerca figure per gli addetti alla sicurezza aeroportuale. I candidati devono avere nel loro bagaglio professionale un’esperienza pregressa in questo tipo di settore, con esperienze lavorative in settori pubblici e complessi, ovvero aeroporti, centri commerciali, ospedali o grandi luoghi di aggregazione cittadina. Per svolgere il mestiere è richiesta la patente d’auto, la conoscenza della lingua inglese al livello minimo B1. La lingua straniera, sarà necessaria per garantire l’interazione alla security gates. Inoltre, il candidato dovrà essere disponibile a lavorare su turni.

I candidati idonei

I candidati che risulteranno idonei ai colloqui di lavoro di Aeroporti di Roma, effettueranno un periodo di formazione obbligatoria. Infatti, dovranno conseguire la certificazione di “Guardia Giurata Particolare”. I corsi della materia, dureranno all’incirca 4 settimane. Il candidato verrà assunto a contratto determinato, con orario part-time sui turni e i festivi. Per concorrere alla posizione lavorativa, è necessario almeno il diploma di scuola media.

Altre posizioni per l’Aeroporto di Fiumicino

Sempre all’Aeroporto di Fiumicino, si aprono nuove postazioni lavorative anche per gli addetti alle pulizie. Qui, gli addetti assunti si occuperanno di curare gli aspetti inerenti il decoro e la pulizia delle aree aperte al pubblico, come i servizi igienici, le sale imbarco, le sale partenze e i relativi arredi, garantendo il riordino e l’igienizzazione dei locali e degli ambienti. Il dipartimento di AdR Ingegneria, ricerca una figura di Coordinatore Sicurezza in Fase di Esecuzione. Il candidato ideale, ha un’esperienza di 3-5 anni nell’ambito del Coordinamento ai lavori, preferibilmente in società di consulenza/ingegneria.

Per il reparto Business Unit Commercial, si ricerca la figura di Junior Data Analyst. La figura si occupa delle analisi di performance e della raccolta dati. Si cerca poi un Responsabile Operations Impianti Elettrici, che si occupi di garantire la manutenzione ordinaria, straordinaria e la continuità del servizio relativamente agli impianti elettrici di Alta Media e Bassa tensione, nonché agli impianti che sottendono gli AVL (Aiuti Visivi Luminosi) a servizio dello Scalo di Fiumicino. Il candidato ideale deve avere 6-8 anni di esperienza nell’ambito dell’esercizio e la conduzione di impianti elettrici di media tensione, oltre a gestire un presidio di 60 tecnici.

Infine, si cerca una figura di Traffic Data & Customer Insights Analyst, che si occuperà si occupa di assicurare le previsioni di traffico aereo, il posizionamento degli scali, le analisi sul profilo passeggero e dell’evoluzione del business model in ambito Aviation.