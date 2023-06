Gotto d’Oro cerca personale a Marino: figure richieste e come fare domanda

Nuova offerta di lavoro su territorio del Comune di Marino, dove l’azienda agricola “Gotto d’Oro” cerca nuovo personale in vista della stagione estiva. Le mansioni saranno quelle di operaio, che all’interno del quadro aziendale andranno a operare all’interno della cantina della nota realtà agricola dei Castelli Romani. Di seguito, vi spieghiamo bene l’offerta di lavoro e come candidarsi per una posizione.

L’offerta di lavoro dell’azienda agricola “Gotto d’Oro” a Marino

L’azienda vitivinicola Gotto d’oro, con sede in via del Divino Amore n. 347 a Marino, cerca personale per lavoro stagionale in cantina. I candidati debbono avere esperienza come operaio manutentore, meccanico, elettromeccanico e cantiniere. Doti necessarie, considerato come dovranno lavorare sugli strumenti della sfera agricola e soprattutto porre dei primi interventi di manutenzione, qualora tali strumenti mostrassero dei problemi in corso d’uso. Le mansione, come elencate dall’azienda, ormai sono figure cruciali all’interno di una realtà agricola che opera in Italia.

Dove si trova la sede lavorativa di Marino?

Si tratta di lavoro stagionale, pertanto il contratto è a tempo determinato con sede di lavoro presso la cantina aziendale in via del Divino Amore n. 347. La zona è facilmente raggiungibile in macchina, in quanto presente sulla via della Falcognana, che per l’appunto collega il IX Municipio di Roma al Comune di Marino. L’azienda situata a pochi minuti dal quartiere di Falcognana, dista poca distanza con un proprio mezzo dalle realtà di Ciampino, Poggio delle Mole, Frattocchie, Santa Maria delle Mole. Il posto è facilmente raggiungibile anche dalla zona del Divino Amore, Castel Gandolfo e le varie realtà che affacciano sul Lago di Albano.

Come inviare la domanda di lavoro

Le candidature, attraverso presentazione di curriculum vitae, possono essere inviate all’indirizzo email info@gottodoro.it. Mandata la domanda per lavorare, sarà la stessa azienda agricola del “Gotto d’Oro” a contattarvi in caso di ipotetico colloquio conoscitivo.