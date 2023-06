Offerta di lavoro dal Comune di Nettuno, la Poseidon ricerca 3 operai specializzati

È arrivato un bando per la ricerca di tre operai specializzati, che saranno assunti alle dipendenze del Comune di Nettuno. I manovali verranno inseriti all’interno della Poseidon S.R.L., ovvero la società in-house appartenente al Comune balneare nella Città Metropolitana di Roma Capitale. Di seguito, vi daremo le indicazione e i requisiti richiesti per questa offerta di lavoro.

Il Comune di Nettuno cerca 3 operai specializzati

E’ stata avviata una selezione per l’inserimento in organico di tre operai specializzati da parte della Poseidon S.R.L., Società in-house del Comune di Nettuno. Le figure ricercate sono: un operaio con esperienza in termoidraulica, un felegname/serramentista e un operaio con esperienza nel settore edile. L’avviso completo e il modello di domanda per partecipare alla selezione sono reperibili sul portale trasparenza del sito internet della società all’indirizzo https://poseidonsrl.etrasparenza.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_18539_639_1.html

L’invio della domanda per il lavoro

Le domande potranno essere inviate entro le ore 12 del 20 giugno 2023 o via pec all’indirizzo poseidon_nettuno@pec.it o a mano e in busta chiusua presso l’Ufficio di Segreteria della Poseidon Srl in viale Matteotti 37 (all’interno del Palazzo Comunale) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Il contratto previsto dalla realtà comunale

Come riporta testualmente il bando del Comune di Nettuno, “l’assunzione avverrà per tutti i profili indicati con contratto a tempo determinato con inquadramento 4° livello CCNL Servizi di Pulizia e Servizi Integrati / Multiservizi”.

I requisiti richiesti dal bando

I requisiti generali richiesti dal bando sono:

età non inferiore agli anni 18 compiuti alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione; cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; possono partecipare alla selezione i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea ovvero i familiari di cittadini dell’Unione Europea, anche se cittadini di Stati terzi; idoneità fisica all’impiego, rapportata alle mansioni lavorative richieste per il livello e profilo del presente bando. All’atto dell’assunzione, e comunque prima della scadenza del periodo di prova, l’ Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il concorrente; immunità da condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici perpetua o temporanea per il periodo dell’interdizione; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, né essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego per aver conseguito l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile oppure per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione; per i cittadini soggetti all’obbligo di leva, essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo; negli ultimi cinque anni precedenti all’assunzione non essere stati destituiti o licenziati da una Pubblica Amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa o siano incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell’art. 32 quinquies, del Codice penale.

I requisiti obbligatori richiesti

Questi sono i requisiti obbligatori richiesti:

essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo;

essere in possesso dell’attestato di qualifica professionale di durata almeno biennale in uno dei seguenti indirizzi: edile, idraulico/termoidraulico, del legno o profili equivalenti;

oppure in assenza dell’attestato di qualificazione professionale: essere in possesso di esperienza lavorativa di durata almeno biennale nelle mansioni di operaio maturata presso datori di lavoro pubblici e/o privati, oppure quale lavoro autonomo.

Essere in possesso della patente B in corso di validità alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione

Le prove per l’ammissione

Sempre facendo riferimento al bando comunale, si legge:

Gli esami consistono nella valutazione del curriculum e in una prova pratica/colloquio. I punti a disposizione della Commissione per la valutazione delle prove sono complessivamente 30, così ripartiti:

a) Punti per valutazione curriculum fino a 12. Per tutti i candidati è prevista la valutazione dei curricula presentati tenendo in considerazione le precedenti esperienze nel ruolo per il quale si concorre nonchè l’intero percorso formativo e professionale. Saranno ammessi alla prova pratica/colloquio i candidati che al termine della

valutazione dei curricula presentati abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a 6.

B) Punti per valutazione del colloquio/esercitazione pratica fino a 18. La prova pratica/colloquio potrà consistere nello svolgimento di una esercitazione, volta ad accertare le conoscenze del concorrente nonché la capacità e la preparazione professionale del medesimo con riferimento alle attività e mansioni tipiche della figura professionale messa a selezione. Potrà pertanto consistere, a mero titolo esemplificativo, in un colloquio e/o in una esercitazione pratica inerente le attività lavorative medesime.

Per l’idoneità all’iscrizione alla graduatoria il candidato dovrà riportare una votazione complessiva di almeno 18/30. I candidati sono tenuti a presentarsi al colloquio muniti di valido documento di riconoscimento. L’assenza o la presentazione in ritardo al colloquio, qualunque ne sia la causa, anche se indipendente dalla volontà dei singoli candidati, è considerata come rinuncia alla partecipazione alla selezione.