Italo assume diplomati e laureati: come candidarsi e quali sono i requisiti. L’azienda ferroviaria pronta ad assumere nuovo personale, sia per il personale di terra che per l’ampliamento del proprio staff. Le assunzioni saranno lanciate in varie regioni di Italia. Le assunzioni saranno molte, considerato come l’azienda ha ancora numerose proposte di lavoro attive da diversi mesi. Per candidarsi, dunque, sarà necessario avere i giusti requisiti e rispettare le regole per inviare la domanda.

Le assunzioni in Italo

L’azienda ferroviaria oggi è alla ricerca di hostess e steward, che dovranno essere rintracciati nelle seguenti città italiane:

Milano;

Roma;

Venezia;

Torino;

Verona Porta Nuova;

Salerno;

Firenze;

Firenze Santa Maria Novella;

Bologna centrale;

Reggio Emilia.

Gli impiegati assunti, dovranno occuparsi dell’offerta, la promozione e la vendita del prodotto Italo. Inoltre, dovranno offrire il servizio di assistenza al viaggiatore. Il nuovo personale, tra le mansioni, dovrà anche controllare l’operato dei fornitori esterni, gli apparati e gli equipaggiamenti di stazione. Agli hostess e gli steward, sarà richiesta la capacità di offrire assistenza ai clienti, oltre al necessario supporto alla Station Manager.

Le altre posizioni aperte dalla società ferroviaria

Altre posizioni aperte, sono quelle legate alla figura del macchinista. Per questo ruolo, le persone dovranno essere individuate tra la città di Roma, Napoli e Milano. Inoltre, su Roma si cerca personale per ampliare lo staff per le seguenti posizioni:

Controller;

addetto all’ufficio acquisti e procurement per sostituzione di maternità;

budget analyst per sostituzione di maternità;

diplomati e laureati appartenenti alle categorie protette (art. 18 68/99);

addetto alla tesoriera;

neolaureati in ingegneria gestionale, economia e statistica.

Per candidarsi a hostess e steward, è necessario rispondere a determinati requisiti e delle competenze necessarie richieste da Italo. Nel dettaglio, tutti i candidati dovranno avere: