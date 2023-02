Assunzioni Italo Treno a Roma: ecco le figure richieste, requisiti e come fare domanda

Lavoro e assunzioni. A Roma c’è una una opportunità di lavoro per chi abbia voglia di mettersi in gioco e cercare di sistemarsi professionalmente parlando. Sì, perché l’impresa ferroviaria privata Italo Treno, proprio in queste ultime ore, ha avviato un processo di selezione per personale diplomato e laureato. La sede per la ricerca del personale è la Capitale, dove diverse sono le posizioni ricercate. Ecco tutti i dettagli in questo articolo.

Italo Treno assume personale diplomato o laureato a Roma

Assunzioni e possibilità di lavoro sono dietro l’angolo a Roma, grazie all’annuncio pubblicato dalla società ferroviaria Italo Treno, che ha avviato una ricerca sul territorio per diverse figure professionali in molteplici settori dell’azienda. Le candidature, che vengono accolte con modalità esclusivamente online, saranno importanti per poter inserire nel proprio organico nuovi dipendenti nel ruolo di tax specialist, controller, addetto a contabilità e bilancio (per sostituzione maternità), addetto ufficio acquisti e procurement, IT budget analyst, addetti alla tesoreria, addetti al servizio di protezione e prevenzione, ingegneri, laureati in economia e in statistica. Insomma, ce n’è di tutti i colori, e questa è certamente una possibilità da non lasciarsi sfuggire.

Ruoli ricercati, requisiti e candidature: ”Tax specialist”

Scendendo ora nel dettaglio dei ruoli richiesti per le candidatura, ecco che tra le prime ricerche c’è quella del Tax specialist, un termine per contrassegnare il ruolo del fiscalista che si occupa in toto di tutti gli aspetti fiscali di una determinata azienda. Il Tax specialist, ad esempio, gestisce le imposte sul reddito, sul valore aggiunto e sul capitale, oltre dare una consulenza specifica sui temi di pianificazione fiscale dell’azienda. Per tale ruolo, si ricercano persona che abbiano conseguito una laurea in discipline economiche o simili.

Il ruolo del ”Controller”

Oltre a tale figura, l’azienda in questione è anche alla ricerca di un controller, ovvero di quella figura che interviene a supporto delle diverse funzioni aziendali, con lo scopo di permettere un concreto controllo sulle attività operative del settore. Per tale figura richiesta, l’azienda Italo Treno valuta profili laureati in discipline tecniche, come ingegneria, economia e statistica.

”Addetti contabilità e bilancio e ufficio acquisti”

A possedere una laurea, come requisito fondamentale, saranno anche i nuovi addetti a contabilità e bilancio e ufficio acquisti. Per i primi, sarà necessaria una laurea in materie economiche, o simili, nel secondo caso invece, in discipline economiche o giuridiche.

Italo Treno cerca ”IT budget analyst”

Ma non è tutto, perché Italo è anche alla ricerca di persone da collocare nel ruolo di IT budget analyst, qui è richiesta una laurea in ingegneria o economia con eventuali skills nell’ambito. La risorsa ricercata dovrà occuparsi di predisporre e gestire il ciclo logistico di Direzione, come ad esempio l’analisi dei contratti, oppure redazione e controllo richieste e ordini di acquisto etc.

”Addetti alla tesoreria e ASPP”

Infine, per concludere, le ricerche da parte dell’azienda sono partite anche per addetti alla tesoreria con laurea in discipline economiche o similari, e anche per un ASPP, ossia chi dovrà occuparsi di individuare le possibili fonti di rischio all’interno del luogo di lavoro, e parallelamente progettare e mettere in atto tutte le necessarie misure di prevenzione. In tal caso, la laurea richiesta è in in tecniche della prevenzione nell’ambiente dei luoghi di lavoro oppure in ingegneria.