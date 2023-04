La Rai assume diplomati: ecco quali sono i requisiti e come fare domanda

La RAI torna ad assumere nella propria azienda. L’ultima offerta di lavoro, sarebbe indirizzata a 30 persone per la creazione di contenuti multimediali e multipiattaforma. Le persone dovranno essere giovani e diplomate, che potranno essere assunti con un contratto di apprendistato professionalizzante. L’azienda di radiotelevisione italiana cerca giovani che siano già inquadrati da un punto di vista culturale e artistico.

RAI assume 30 ragazzi per i contenuti multimediali e multipiattaforma

I giovani che passeranno le selezioni, saranno istruiti proprio alla creazione di contenuti multimediali per l’azienda sotto il profilo di “programmisti multimediali”. Come ben si può vedere, il numero di assunzioni per ora è abbastanza limitato. Verranno infatti selezionate solo 30 persone, tra un numero di candidati che sicuramente sarà molto più ampio. Dopo una prima scremature dei candidati che non rispondono ai requisiti, solo 750 persone potranno accedere alla famosa prova orale per l’assunzione. I ragazzi che verranno assunti, creeranno produzioni adatte alla televisione o al multipiattaforma.

Tra le attività che svolgeranno i ragazzi, ci saranno quelle di ricerca e proposte per i programmi, annunci televisivi, invio di notizie all’Ufficio Stampa, attività organizzativo-amministrative e di supporto.

I requisiti per prendere parte alla domanda

I requisiti per prendere parte alla proposta di lavoro, sono i seguenti:

età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni;

diploma quinquennale di scuola media secondaria superiore;

patente di guida automobilistica categoria B;

essere cittadini italiani, o cittadini dell’Unione Europea o cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea, purché regolarmente

soggiornanti in Italia;

disponibilità a trasferte.

Tutti i giovani interessati al lavoro, dovranno non avere esperienze lavorative pregresse (positive o negative) con gli uffici della RAI. La domanda si potrà inviare fino al 4 maggio 2023, presso il seguente link: https://www.lavoraconnoi.rai.it/ . La fase preselettiva per le prove di assunzione, come specifica la RAI, avverranno in maniera remota, ovvero tramite una videochiamata.