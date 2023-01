Lavorare nei musei di Roma, si cercano oltre 200 persone: chi può fare domanda e quali sono i requisiti

Nuove e importanti offerte di lavoro sul territorio di Roma: i musei della Capitale cercano nuovo personale. La ricerca di nuovi addetti, dipende anzitutto dall’uscita dalla pandemia di Covid. Infatti, già da mesi il territorio capitolino è tornato a riempirsi di turisti, con questi che hanno presso d’assalto i nostri bellissimi musei e poli di cultura. Bisogna quindi rafforzare il sistema turistico della Città, con i musei di Roma che offrono lavoro per 200 figure professionali.

I musei di Roma cercano 200 figure professionali

Il primo ad offrire posizioni lavorative, è il Ministero della Cultura. L’ente governativo, cerca 130 tirocinanti. Le postazioni saranno divise cosi:

40 posizioni per la direzione generale archivi

30 posizioni per la direzione generale biblioteche e diritto d’autore

30 posizioni per la direzione generale musei

10 posizioni per la direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio

10 posizioni per la direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali

10 posizioni per l’istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale.

L’altra opportunità lavorativa arriva da Zètema, che ricerca 77 nuovi dipendenti. Tutti i nuovi assunti, avranno il contratto indeterminato, dopo aver superato l’apposito concorso pubblico. L’avviso mosso da Zètema, rimarrà aperto fino al 31 gennaio 2023. Ci si potrà candidare nei ruoli di assistente di sala nei Musei Civici, (67 posizioni dei 77 posti per le nuove assunzioni). Le ultime 10 posizioni rimanenti, al contrario, saranno assunte per ruoli di front office presso le varie biblioteche pubbliche sparse per il territorio di Roma Capitale.

Sul sito ufficiale di Zètema, sarà possibile poter leggere e osservare attentamente tutti i dettagli legati alle nuove proposte lavorative sul della società in house del Campidoglio. Il bando per il concorso, infatti, sarà possibile leggerlo nella sua interezza presso la sezione del sito denominata “Lavora con noi”. Un’occasione da non perdere per tutti quei giovani che vorrebbero lavorare nel mondo del patrimonio artistico e culturale della Capitale d’Italia.