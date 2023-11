Nuova opportunità di lavoro a Fiumicino, requisiti e come presentare domanda

Siete disoccupati o in cerca di una nuova occupazione? C’è un’interessante opportunità di lavoro a Fiumicino. Per candidarsi non sono richiesti particolari requisiti, se non la patente di tipo B e di essere automuniti. Siete curiosi di saperne di più e di scoprire come candidarvi?

Opportunità di lavoro a Fiumicino alla Swissport Italia

L’azienda Swissport Italia, che si occupa di fornire i servizi aeroportuali alle più famose compagnie aeree italiane e mondiali, è alla ricerca di 20 addetti al carico e scarico bagagli da collocare all’aeroporto di Fiumicino a Roma.

Per inoltrare la propria candidatura è necessario inviare il proprio curriculum vitae (aggiornato e in formato Europass) via email, entro e non oltre il 17 novembre 2023, all’indirizzo di posta elettronica preselezionecpicinecitta@regione.lazio.it, con autorizzazione al trattamento dei dati personali.

È importante specificare nell’oggetto dell’email l’annuncio di riferimento, ovvero inserire la dicitura “Addetto carico/scarico bagagli – ID P378C06”.

Non bisogna dimenticare di inserire negli allegati dell’email una copia della carta d’identità fronte/retro o di un altro documento di riconoscimento considerato valido (come il passaporto) e anche il format dell’autocandidatura per la posizione scelta debitamente firmato e compilato in stampatello con scritta chiara e leggibile.

Requisiti richiesti per candidarsi

La posizione richiesta dalla società Swissport Italia è quella di operatore addetto al carico e scarico dei bagagli, inquadrata dal codice ATECO 64.20. Il contratto è a tempo determinato e ha una durata di 3 mesi. Si tratta di un lavoro a tempo parziale misto, non full time. La retribuzione mensile prevista per la mansione è di 1292,48 €.

Per potersi candidare è necessario avere i seguenti requisiti:

licenza media o preferibilmente un diploma di scuola superiore che consente l’accesso al percorso universitario;

o preferibilmente un che consente l’accesso al percorso universitario; essere automuniti (questo requisito è indispensabile, pena esclusione dalla preselezione);

(questo requisito è indispensabile, pena esclusione dalla preselezione); essere dotati di patente B e preferibilmente di patente C.

I candidati che supereranno la selezione dovranno sottoporsi a visita medica obbligatoria in sede e verifica da parte della polizia prima del rilascio del tesserino aeroportuale.

L’annuncio è rivolto ad entrambi i sessi e non sono previsti limiti di età per candidarsi. In caso di numero eccessivo di candidature presentate, a parità di requisiti saranno considerate le candidature in ordine cronologico, ovvero passeranno i candidati idonei che hanno inviato prima la candidatura via email.

Si tratta di una grande opportunità di lavoro da cogliere al volo, anche se si tratta pur sempre di un impiego a tempo determinato della durata di 3 mesi. Non sappiamo se c’è la possibilità di rinnovo o se nel corso del 2024 sarà rilasciato dall’azienda un nuovo annuncio per cercare nuovi candidati sempre da inserire con contratto a tempo determinato.

Se siete inoccupati o occupati ma desiderate di cambiare lavoro e da sempre sognate di lavorare in aeroporto, non vi resta che mandare la vostra candidatura.