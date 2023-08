Nuove assunzioni Cotral, come presentare la domanda: la procedura è semplicissima

Nuovi posti alla Cotral, la compagnia del Lazio che si occupa del trasporto pubblico locale extraurbano. Quanti posti? A chi sono riservati e come presentare la domanda.

Novità in campo lavorativo e professionale grazie alla nuova offerta di lavoro che arriva direttamente da Cotral. Stiamo parlando della compagnia del Lazio, la quale si occupa del trasporto pubblico locale extraurbano. In questi giorni è stato annunciato un piano di assunzioni da parte della società per l’anno 2023.

Saranno reclutate diverse figure e ci sarà anche possibilità di fare qualche stage per i laureati e neolaureati. Vediamo più nel dettaglio quali sono le figure richieste, quali i requisiti e come presentare la domanda.

Nuovi posti alla Cotral

Parliamo di una società che si occupa del trasporto pubblico locale extraurbano nel Lazio. E un’azienda nata tanti anni fa ed esattamente nel 1976, in seguito alla unificazione dei gestori del trasporto pubblico regionale Lazio.

In media l’azienda trasporta circa 200 mila passeggeri al giorno ed anche pendolari e percorre oltre 200mila km al giorno e collega ben 376 comuni. In totale effettua circa 8.472 corse giornaliere.

Recentemente l’azienda ha annunciato un nuovo piano di assunzioni per ampliare e potenziare il servizio locale. Questo progetto di assunzioni arriva anche in vista del Giubileo 2025 che di certo aumenterà l’afflusso di turisti provenienti da ogni parte del mondo.

Di conseguenza servirà un maggior impiego di risorse a livello territoriale.

Le figure ricercate

Per quanto riguarda le figure ricercate, si parla per lo più di autisti e conducenti. In totale si prevede l’assunzione di 116 risorse che saranno inserite in azienda.

Ecco come saranno ripartite:

1 nell’Area Corporate

100 per l’Area Bu Gomma

15 per l’Area BU Ferro.

Nello specifico, l’azienda cerca un Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo. Saranno preferiti coloro i quali hanno maturato un’esperienza in posizione Dirigenziale o di Quadro apicale in Società pubblica o privata che operi nel settore del Trasporto pubblico locale o ancora nella Pubblica Amministrazione e/o enti che possano in qualche modo essere riconducibili a questo.

Tra i requisiti richiesti:

competenze tecniche e manageriali riguardo la gestione contabile e amministrativa e all’elaborazione del Bilancio e report periodici

conoscenza dei principi contabili nazionali italiani

conoscenza delle deliberazioni emanate dall’Autorità di regolazione dei trasporti

ottime capacità relazionali, flessibilità, capacità di adattamento

conoscenza della normativa riguardante la pubblica amministrazione

essere cittadini italiani o di uno dei paesi dell’Unione europea

diploma di laurea in Giurisprudenza o Diploma di laurea in Economia e commercio o titolo equipollente a questo

avere maturato un’esperienza pregressa nel campo dei trasporti e di almeno 4 anni come Dirigente o 7 anni come Quadro all’interno di una società pubblica o privata o nella Pubblica Amministrazione

aver esperienza nei moduli amministrativi e/o di report e controllo nell’applicativo Sap o altro sistema ERP

conoscenza della lingua italiana

godere dei diritti civili e politici

non avere condanne pendenti.

Per quanto riguarda gli autisti

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, ci sarà anche la possibilità di far tirocinio ai laureati e neo laureandi in giurisprudenza, economia e ingegneria. In questo caso i posti disponibili sono due per quanto riguarda la Bu Gomma e 4 per l’Area Coroporate.

Candidatura

Tutti coloro i quali vorranno candidarsi potranno farlo consultando il sito dell’Azienda, nell’area Lavora con noi. Lì si troveranno poi tutte le posizioni aperte ed anche i bandi per poter effettuare la selezione.

Sempre nella stessa sezione saranno anche pubblicati tutti i prossimi annunci e le informazioni relative al selezioni future.

Cotral è solita reclutare il personale attraverso degli appositi bandi di selezione che vengono pubblicati sulla pagina ufficiale dedicata proprio alla selezione del personale.

La troverete sul sito ufficiale dell’area personale Lavora con noi della società. Si potranno così consultare le varie sezioni e soprattutto leggere il bando e capire quindi i requisiti richiesti, come e quando sarà effettuata la selezione e di conseguenza prendere visione di tutto ciò che occorre per la partecipazione al concorso.

Successivamente saranno anche Pubblicate le graduatorie, di conseguenza non vi resta che tenervi aggiornati sulle opportunità di lavoro in Cotral, sempre attraverso il sito ufficiale.