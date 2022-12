Operatori ecologici a Roma, azienda cerca dipendenti per mantenere pulita la città: come candidarsi, più di 1.150 euro al mese

Ti piacerebbe lavorare come operatore ecologico a Roma? Gi Group, multinazionale specializzata nella ricerca di personale per le piccole, medie e grandi aziende, seleziona con urgenza addetti allo spazzamento per garantire la pulizia e il decoro delle strade della Capitale. Le risorse dovranno rimuovere fogliame e piccoli rifiuti attraverso l’utilizzo di scope o soffiatori.

Come posso candidarmi al ruolo di operatore ecologico a Roma?

Requisiti: licenza media, buona manualità, serietà, patente B, disponibilità part-time su turni anche notturni. Per questa attività è prevista una retribuzione mensile di 1.178,44 euro per un periodo determinato che sarà definito in sede di colloquio. Gi Group, prima Agenzia per il Lavoro Italiana con oltre 200 filiali sul territorio nazionale e più di 1800 professionisti nel settore delle Risorse Umane, ricerca per importante azienda che opera nel settore dell’ecologia e dell’ambiente, degli: operatori addetti allo spazzamento manuale.

Le risorse selezionate, si occuperanno di rimuovere dalla superficie stradale fogliame e piccoli rifiuti generici presenti sul corso delle strade mediante l’utilizzo di scope o soffiatori. I requisiti richiesti sono:

Disponibilità immediata

Disponibilità a lavorare su turni, anche notturni

Possesso della patente B

Le soft skills richieste sono:

Gestione della Responsabilità e Flessibilità

Capacità di tenere fede agli obblighi presi, assumendosi responsabilità e gestendo con cura le attività che si svolgono

L’offerta contrattuale è quella di livello J del CCNL Nettezza urbana (1.178,44 euro), in somministrazione con Gi Group. L’attività verrà svolta sul territorio Romano e prevede la partenza ogni mattina dall’azienda situata in zona Tiburtina/Guidonia. Un’offerta che può essere molto interessante per le persone che attualmente non hanno una mansione lavorativa e cercano uno stipendio, in un lavoro che li vedrebbe protagonisti all’interno del territorio provinciale della Capitale. Una possibilità, da come si legge sul bando, aperta anche a quella parte della cittadinanza meno istruita, che in questo modo potrebbe collaborare al decoro della nostra città.