Il Comune di Milano cerca operatori ecologici: requisiti e come fare domanda

Il comune di Milano è alla ricerca di nuovi operatori ecologici da assumere. L’Amsa (azienda milanese servizi ambientali), la società preposta ai servizi di cura della città ha infatti attivato un piano di recruiting. Un’opportunità di lavoro che vede dei grandi vantaggi: il primo fra tutti l’assenza del limite d’eta, un’occasione rara, dato che solitamente i bandi di concorso o i piani di reclutamento aziendale tendono a indicare un limite d’età.

Le assunzioni al Comune di Milano come operatori ecologici

In questo caso ogni persona di qualsiasi età potrà presentare la propria candidatura Gli aspiranti operatori ecologici avranno l’occasione di poter lavorare per Amsa, azienda che fa parte del Gruppo A2A, una delle aziende leader nel settore dei servizi ambientali, e la quale può vantare uno dei parchi di automezzi specializzati più grande d’Europa. Per non lasciarsi sfuggire tale occasione è bene conoscere i dettagli di questa offerta. Ecco cosa fa l’operatore ecologico, quali sono i requisiti e come candidarsi.

L’Amsa, (azienda milanese servizi ambientali), operativa non solo a Milano ma in altri Comuni del Nord Italia, è quindi alla ricerca di nuove persone da assumere come operatori ecologici. L’azienda, facente parte del Gruppo A2A, si occupa di fornire servizi essenziali per il decoro e l’igiene della città, dall’organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti alla pulizia delle strade.

Al momento l’azienda è alla ricerca di nuovi operatori ecologici per uno dei quattro dipartimenti proprio del comune di Milano. Se si è interessati a tale opportunità di lavoro è bene prima conoscere prima cosa fa l’operatore ecologico. Sono in effetti numerose le attività da svolgere, come quella di:

spazzamento, di raccolta e trasporto dei rifiuti, utilizzando anche veicoli per percorrere le vie della città.

cura del suolo stradale. In questo caso si intendono tutte quelle attività di svuotamento dei cestini alla pulizia di pozzetti, fino alla spalatura di neve e/o ghiaccio.

dove segnalare possibili mancanze dei servizi ambientali accertate in prima persona o indicate dai cittadini.

accertarsi il corretto funzionamento del mezzo di trasporto.

I requisiti per diventare operatore ecologico

Uno dei grandi vantaggi di questa opportunità di lavoro è che i requisiti sono minimi, senza contare che è una delle poche offerte che non prevede alcun limite di età. Questo dato non è certo da trascurare, ormai i limiti di età sono spesso stringenti nelle nuove professioni e a causa del difficile periodo che ha visto l’inflazione gravare sulle aziende e sui cittadini, spesso numerose attività hanno dovuto ridurre il personale a partire dalle persone più giovani o più vecchie. Ecco quindi che un’opportunità di lavoro senza limite di età consente a chi sta vivendo questo difficile periodo di risollevarsi.

Gli unici requisiti che l’azienda chiede agli aspiranti operatori ecologici sono i seguenti:

essere in possesso della licenza di terza media;

essere in possesso di una patente di guida B;

essere disponibili a lavorare a partire da turni differenziati;

essere disponibili alla reperibilità;

essere disponibili a lavorare anche nei giorni festivi;

avere precisione e attenzione per il proprio servizio svolto.

avere le capacità di lavorare in gruppo.

Come candidarsi?

Dopo essersi accertati di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’Amsa e si è interessati alla possibilità di poter essere assunti come operatore ecologico dall’azienda milanese è il caso di presentare la propria domanda. Per candidarsi è necessario seguire esclusivamente la procedura telematica. Per farlo basterà collegarsi al sito web del gruppo A2A e guardare con attenzione la sezione dedicata alle offerte di lavoro per la città di Milano e cliccare sull’annuncio per operatori ecologici Amsa, da qui sarà necessario semplicemente seguire le linee guida espresse nell’avviso e verificare se è necessario o meno allegare altri documenti.