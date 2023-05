Poste Italiane assume a tempo indeterminato: profili richiesti, requisiti e come fare domanda

Tornano le assunzioni in Poste Italiane, con la famosa azienda pronta a integrare nuove persone con un contratto a tempo indeterminato. Per entrare all’interno delle Poste, bisognerà consegnare il bando entro la data di venerdì 30 giugno 2023. I posti ricercati dalla realtà postale, rientrerebbero all’interno del reparto logistico dell’azienda. Infatti, il bando si riserva di essere dedicato ai laureati in Ingegneria, che andranno a lavorare tra Nord e Centro Italia. In particolare, nelle Regioni di Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Lazio.

Le nuove assunzioni di Poste Italiane per gli ingegneri

Per i ragazzi laureati, l’occasione di lavorare con le Poste si rivela ghiotta oltre che molto importante. La domanda è limitata ai ragazzi che hanno conseguito una Laurea Magistrale in Ingegneria al massimo 12 mesi prima della domanda di lavoro: la società richiede esplicitamente lavoratori “curiosi, creativi, amanti delle sfide e pronti ad affrontare un’esperienza che offra un alto valore formativo e professionale”. Inoltre, sempre per il reparto logistico si cercano nuovi corrieri. Per questa figura, però, servono almeno due anni di esperienza in questo tipo di settore lavorativo.

Le mansioni nel settore logistico e di corriere espresso

Poste Italiane offre nuove postazioni lavorative all’interno del proprio settore logistico e legato al corriere espresso. I candidati che vorranno lavorare qui, dovranno anzitutto conoscere le metodologie del Lean Manufacturing. Tali metodi, da quello che sappiamo, dovranno essere applicati nei metodi per l’analisi e l’ottimizzazione dei processi. Tali condizioni, devono promuovere interessanti iniziative innovative, con il fine di migliorare continuamente l’impianto logistico della società. Migliore, che ovviamente, dovranno anche toccare tutto il reparto legato al servizio offerto dalle stesse Poste verso l’utenza. Una proposta che si dimostra molto concreta per chi ricerca il lavoro, specie poi se ha i titoli per poter lavorare nei reparti della classe dirigente e, fresco di studi, può portare idee innovative nella società.