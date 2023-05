Offerta di lavoro a Pomezia, azienda cerca autisti e corrieri: requisiti e come fare domanda

Pomezia. Ci sono nuove possibilità di lavoro e di assunzione in vista nel Comune. Nuove opportunità di impiego e lavoro per chiunque è alla ricerca di una nuova possibilità, o semplicemente per chi vuole cambiare le proprie prospettive professionali. Ecco tutte le informazioni sulle offerte di lavoro a Pomezia attive in questi giorni: per voi abbiamo trovato un annuncio che si riferisce ad autisti e corrieri. Continuante a leggere!

Offerte di lavoro a Pomezia: ecco le opportunità

Insomma, ci sono all’orizzonte nuovissime ed interessanti opportunità di lavoro per tutti coloro che sono in possesso di una patente B, perché nelle ultime ore, proprio nel Comune di Pomezia un’azienda che si occupa di trasporti e consegna ha aperto delle selezioni per il reclutamento di personale per il centro logistico di zona. Posizione aperte per almeno 30 nuovi impiegati, che andranno a costituire le nuove leve dell’azienda con il ruolo di autista e corriere. La ricerca è partita da poche ore, ma le candidature stanno già fioccando, considerato soprattutto il periodo non proprio felice per il mercato del lavoro in Italia. L’unico requisito richiesto è il possesso della patente B da almeno 2 anni. Colo che verranno selezionati in qualità di autisti e corriere, svolgeranno le loro mansioni proprio per il centro logistico di Pomezia, dunque, le candidature sono rivolte principalmente – sebbene non esclusivamente – a coloro che risiedono nella cittadina, a Roma o sul litorale.

Requisiti per la candidatura

Volendo dare qualche dettaglio in più, c’è da considerare che ciò che viene richiesto ai candidati, ma solamente con titolo preferenziale, è una pregressa esperienza nel ruolo di driver o autista e nella conduzione di furgoni e/o veicoli leggeri. Oltre a ciò indispensabile anche una certa conoscenza del territorio e la capacità di muoversi con destrezza nelle tratte di percorrenza. Inoltre, è richiesta anche la disponibilità a a lavorare su turni e il weekend. Tutte le restanti informazioni, e la procedura per poter inoltrare la propria candidatura, si potranno trovare sul sito ufficiale CLICCANDO QUI.